Ein schwarzer Tag: Abwehr-Alarm bei der Eintracht nach dem 0:2 gegen Ingolstadt

Die Frankfurter kassieren erstmals zwei Niederlagen in Folge und rutschen in der Tabelle ab. Auch, weil Hasebe nicht traf.

Wenn es nach Eintracht-Vorstand Axel Hellmann gegangen wäre, dann hätten an diesem Samstag alle im Bett bleiben sollen, „einschließlich des Schiedsrichters“. Da sie aber alle pflichtbewusst aufgestanden waren, stand am Ende nicht nur ein gebrauchter, sondern sogar ein schwarzer Tag für den Frankfurter Fußball-Bundesligisten.

Denn die Partie vor 46 300 Zuschauern brachte mit dem 0:2 (0:1) gegen den FC Ingolstadt nicht nur die erste Heimniederlage der Saison, sie sorgte gleich aus mehreren Gründen für den bisherigen Negativ-Höhepunkt einer doch so erfreulich verlaufenen Spielzeit. Eine Heimschlappe ist zu verschmerzen, das mussten kürzlich auch die Himmelsstürmer aus Leipzig gegen den HSV erleben. Schlimmer ist, dass zumindest am kommenden Samstag bei Hertha BSC Berlin mit Rot-Sünder David Abraham, Gelb-Sünder Omar Mascarell sowie dem verletzten Jesus Vallejo gleich drei eminent wichtige Defensivkräfte ausfallen werden. Sollte die Eintracht erstmals drei Niederlagen in Folge kassieren, sie würde hart auf dem Boden der Tatsachen landen, vom Europacup in diesem Jahr würde wohl erst einmal nur noch in den Fankneipen gesprochen.

„An diesem Tag ist wirklich alles zusammen gekommen,“, meinte Hellmann, der nicht glaubt, dass dies regelmäßig geschehen wird. Abgesehen von Jesus Vallejos Verletzung, der kurz vor der Pause mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss im Oberschenkel vom Feld musste, war an allen ärgerlichen Szenen Schiedsrichter Guido Winkmann beteiligt. Zunächst entschied er auf Eckball für Ingolstadt, der keiner war. Bregerie war’s egal, er köpfte das Geschenk zur Gäste-Führung ein (26.).

Neun Minuten später sah David Abraham nach einem rüden Einsteigen „Rot“. Vertretbar, aber „Gelb“ hätte wohl auch gereicht. Wollte Winkmann seinen Fehler gutmachen, als er in der 53. Minute auf Elfmeter für Frankfurt entschied, nachdem zuvor Ante Rebic und FCI-Keeper Martin Hansen zusammengeprallt waren? Makoto Hasebe, gegen Darmstadt noch sicherer Schütze, scheiterte diesmal gleich zwei Mal. Zunächst an Hansen, beim Nachschuss an der Unterkante der Latte. Aus sechs Metern. Völlig frei. Slapstick pur. „Es tut mir leid, ich bin Schuld an der Niederlage“, sagte der Japaner später artig, aber auch übertrieben.

In der 69. Minute schließlich zeigte Winkmann erneut auf den Punkt. Diesmal Elfmeter für die Gäste. Michael Hector, für Vallejo eingewechselt, hatte den ehemaligen FSV-Profi Mathew Leckie von den Beinen geholt. Am Strafraum? Im Strafraum? Selbst die Zeitlupe konnte das nicht wirklich klären. Pascal Groß traf wie Hasebe die Unterkante der Latte. Doch diesmal sprang der Ball ins Tor. 0:2, die Partie war entschieden.

Daran änderte sich auch nichts mehr, als Leckie in der 81. Minute vom Platz flog, nachdem er wie zuvor Abraham seinen Gegner, diesmal Bastian Oczipka, in Brusthöhe mit dem Fuß erwischt hatte.

Zwei Platzverweise, zwei Elfmeter, einen gewissen Unterhaltungswert hatte diese Partie, in der Ingolstadt nicht wie ein Abstiegskandidat agiert hatte. Im Gegenteil: Sie waren bissiger, laufstärker und versteckten sich nicht. In den ersten 20 Minuten war von der Eintracht kaum etwas zu sehen, danach nicht viel. Immerhin reichte es zu zwei guten Chancen. Zunächst rutschte Alex Meier an einem scharfen Pass von Ante Rebic vorbei (24.), in der Schlussphase wurde Haris Seferovics Versuch eines Lupfers zu einer kläglichen „Rückgabe“ zum gegnerischen Keeper. Und so konnte Alex Meier immerhin sagen: „Die Chancen waren da, aber es gibt so Tage. Jetzt haben wir mal zwei Spiele hintereinander verloren, aber es ist trotzdem alles noch im grünen Bereich.“

Trainer Niko Kovac sieht das anders. „Wir stehen so gut da, weil wir hart gearbeitet haben, weil wir den Gegnern den Schneid abgekauft haben. Wer denkt, es geht nur mit schönem Fußball, der irrt gewaltig.“ Leidenschaft und Engagement hatte der Kroate vermisst. Und dann wackelt halt auch eine über Monate sichere Abwehr.