Lücken in letzter Reihe: Abwehrbereitschaft bei der Eintracht lässt nach

Dieser Vereinsrekord wäre ohnehin wohl eher ein Fall für spezielle Statistikfreunde gewesen. Vier Heimspiele in Folge ohne Gegentor? Das hat die Frankfurter Eintracht in bald 48 Bundesliga-Jahren nur einmal geschafft, in der Saison 1978/1979. Auch der aktuelle Jahrgang besticht eigentlich durch seine Abwehrbereitschaft, diesmal aber riss die Serie solch erfreulicher Nullnummern im vierten Versuch. Nach dem 0:0 gegen 1899 Hoffenheim, dem 3:0 gegen Mainz 05 und dem 2:0 gegen Darmstadt 98 musste Torwart Lukas Hradecky erstmals seit dem 2:1 gegen Borussia Dortmund Ende November im eigenen Stadion wieder hinter sich greifen. Das ernüchternde 0:2 (0:1) gegen den FC Ingolstadt war gleichzeitig die erste Heim-Niederlage überhaupt in dieser bislang so erfolgreichen Runde.

„Das war ein gebrauchter Tag, ein Scheißtag“, wählte Hradecky drastische Worte. „Aber es geht weiter.“ Allerdings unter Umständen, die sich in so mancher Hinsicht erschwert haben. Die Lücken in letzter Reihe, die sich am Samstag gegen Ingolstadt auftaten, werden sich auch beim Besuch in Berlin eine Woche später nicht so leicht schließen lassen: David Abraham wird nach seinem Feldverweis wohl zwei bis drei Spiele gesperrt werden, Jesus Vallejo droht verletzt ausfallen.

„Entscheidend war die Rote Karte, die aus meiner Sicht keine war“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Darüber konnte man streiten. Es war eine harte, aber vertretbare Entscheidung von Schiedsrichter Guido Winkmann, Abraham nach 34 Minuten vom Platz zu stellen. „Die Karte kann man geben“, meinte selbst Hradecky. In jedem Fall war sie unnötig. Abraham hatte im Zweikampf um den Ball FCI-Stürmer Dario Lezcano mit den Stollen oben an den Rippen getroffen, nicht bösartig und fest, aber arg übermotiviert und mit dem Fuß viel zu hoch.

Die Schiedsrichter hätten sich „auf David eingeschossen“, glaubte Hübner, in Erinnerung an dessen ungeahndeten Ellbogenschlag gegen Hoffenheims streitbaren Stürmer Sandro Wagner zwei Monate zuvor, der viele Diskussionen ausgelöst hatte. Damals war Abraham in einem klaren Fall ungestraft davongekommen. Tatsächlich hat sich der sonst so zuverlässige Verteidiger zuletzt arg oft gefährlich in Grauzonen und darüber hinaus bewegt. Ein Haltegriff gegen Dortmund und ein Schubser gegen Darmstadt im eigenen Strafraum am Rande der Legalität, ein unnötiges Klammern im Schalker Sechzehner, das Alex Meiers Führungstor zunichte hätte machen können – damit kam die Frankfurter Führungskraft durch. Diesmal nicht.

Dass kurz vor der Pause obendrein Jesus Vallejo zu Boden sank und sich an den Oberschenkel griff, machte es nicht leichter. Schon gegen Ingolstadt und wohl auch für die kommenden Aufgaben. „Die erste Diagnose lautet Muskelfaserriss“, berichtete Trainer Niko Kovac. Das könnte zwei, drei Wochen dauern. Schlecht für die Eintracht: Die Abwehr war bislang ein Erfolgsgarant, wackelt aber regelmäßig, wenn Stammkräfte fehlen. Schon in der Woche zuvor beim 0:3 in Leverkusen wurde der da leicht angeschlagene Abraham schmerzlich vermisst.

Michael Hector wirkte als Ersatz unterm Bayer-Kreuz bisweilen überfordert, gegen Ingolstadt war er nach seiner Einwechslung für Vallejo ein Risikofaktor. Kurz nach der Pause hätte er fast schon einen Elfmeter verursacht, hatte da aber noch Glück, dass sein Schubser gegen Lezcano ohne Folgen blieb. Nach 68 Minuten war es dann doch so weit. „Hectors Reaktionszeit war da nicht optimal“, tadelte Hübner sanft. In Berlin führt an Hector indes kein Weg vorbei, und eine zweite Planstelle ist hinten wohl noch offen. Obendrein muss eine Reihe weiter vorne Omar Mascarell nach seiner zehnten Gelben Karte zuschauen.

Alternativen gibt es kaum, zumal man Szabolcs Huszti nach China ziehen ließ. Da schlägt nun ins Kontor, dass im Winter kein defensiver Mittelfeldspieler auf dem Transfermarkt gefunden wurde. Viel darf nicht mehr passieren – und die Eintracht muss aufpassen, sich mit vielen Verwarnungen nicht selbst zu schwächen. Auch die Außenverteidiger Timothy Chandler und Bastian Oczipka wären bei der nächsten Gelben Karte gesperrt. „Wir werden Lösungen finden“, gab sich Hradecky mit Blick auf die Berlin-Reise ganz zuversichtlich. „Der Trainer muss experimentieren. Ich hoffe, ich darf trotzdem im Tor spielen“, scherzte er. So groß ist der Personalmangel vor ihm freilich dann doch noch nicht, dass der Schlussmann eine Versetzung in eine andere Rolle fürchten muss.