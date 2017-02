Eintracht Frankfurt: Achtung, die Adler in Absturzgefahr!

Es hätte ein Meilenstein auf dem Europa-Weg werden können. Stattdessen wächst die „kleine Delle“ bei der Eintracht in Berlin weiter an.

Nichts wie weg. Nach dem Abpfiff musste es zügig gehen, der Frankfurter Reisetross wollte am Samstagabend noch den Flieger nach Hause erwischen. Die Zeit ist knapp. Am Dienstag hat man mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Zweitligist Arminia Bielefeld schon die nächste Gelegenheit, ein weiteres schönes Kapitel dieser ja eigentlich sehr erfreulichen Saison zu schreiben. Erst einmal aber ist in dieser Erfolgsgeschichte der Frankfurter Eintracht die „kleine Delle“, die Niko Kovac vor dem Berlin-Trip ausgemacht hatte, zu einer etwas größeren Beule geworden. Nun gilt es, rasch ein Gegenmittel zu finden – sonst droht doch noch Trübsinn. „Wir machen uns alles kaputt, was wir uns in der Hinrunde aufgebaut haben“, warnte der Trainer nach dem möglicherweise wegweisenden 0:2 (0:0) im Duell zweier überraschender Europa-Kandidaten bei Hertha BSC.

„In der Hinrunde haben wir sehr gute Spiele abgeliefert und vielen Mannschaften Paroli geboten“, urteilte er. „Aber das übertüncht jetzt natürlich das, was wir in der Hinrunde geschafft haben.“ Angesprochen worden war er da auf die Kartenflut, in der Haris Seferovic für ein unrühmliches Beispiel sorgte. Die Antwort konnte aber für die jüngste Entwicklung der ganzen Eintracht gelten. Frankfurts Fast-Absteiger hat nach ihrem verblüffenden Aufschwung plötzlich ein Abwärtstrend gepackt. „Jetzt passiert das, was ich immer wieder gesagt habe: Wir sind noch nicht so gefestigt, wie uns viele sehen“, erinnerte Kovac.

Noch immer liest sich die Gesamtbilanz gut – auch wenn die Hertha die Eintracht nun überholt und auf den sechsten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga verdrängt hat. „Wir haben 35 Punkte und noch zwölf Spiele“, betonte Sportvorstand Fredi Bobic. Solche Probleme hätte man voriges Jahr gerne gehabt. Ziemlich genau vor zwölf Monaten hatte die Eintracht im Olympiastadion auch 0:2 verloren – und am Abgrund gestanden. Es sollte das vorletzte Spiel von Armin Veh werden. Kurz danach übernahm Kovac, dessen dramatische Rettungsmission dann auf fast wundersame Weise ein glückliches Ende fand. Umso erstaunlicher, dass die Eintracht von ganz unten nach so weit oben kletterte. Nach dem nächsten Besuch in Berlin aber heißt es wieder: Achtung, Absturzgefahr! Freilich auf viel höherem Niveau.

Dardai: „Ein Big-Point-Spiel“

Offiziell ist Europa nach den Schrecken der vergangenen Saison noch nicht das Ziel, insgeheim aber rechnen natürlich auch die Verantwortlichen – und wissen um die große Chance auf einen solchen Quantensprung. Ein Sieg in Berlin wäre ein Meilenstein im Europa-Rennen gewesen. Was unter Tabellennachbarn auf dem Spiel stand, ließ Pal Dardai durchblicken, dessen Hertha wie die Eintracht in dieser unverhofft guten Lage ist. „Wir haben noch nie solch einen Big Point zu Hause holen können“, betonte der Berliner Trainer. Dieses Big-Point-Spiel aber gewann die Hertha, obwohl sie lange wenig überzeugend auftrat. „Wir waren in der ersten Halbzeit einen Tick gelähmt“, meinte Dardai – von der Bedeutung dieses Treffens.

Gegen Kovacs neue Frankfurter Betonmischung fand Dardais Elf lange kein Mittel. Jesus Vallejo verletzt, David Abraham und Omar Mascarell gesperrt – an ihrer Stelle hatte der Eintracht-Trainer die Außenverteidiger Bastian Oczipka und Timothy Chandler zu Michael Hector in die Dreierkette beordert. Taleb Tawatha und Max Besuschkow erlebten ihre ersten Startelf-Einsätzen in der Bundesliga, dazu kam überraschend mit Guillermo Varela ein gerade genesener Langzeitverletzter. „Vier Stammspieler zu ersetzen, ist für uns nicht so einfach“, erinnerte Bobic, der auch an Marco Fabian dachte. „Dafür haben es die Jungs, die sehr jung waren, auf dem Platz richtig, richtig gut gemacht.“ Ein Qualitätsverlust war trotzdem unverkennbar. Allein bei den schwachen Eckstößen. Tawatha, Besuschkow und später der eingewechselte Shani Tarashaj hießen die Schützen – bezeichnend für den Notstand.

Trotzdem wehrte sich diese ersatzgeschwächte Eintracht tapfer. Für Sportdirektor Bruno Hübner machte sie sogar ein „richtig gutes Auswärtsspiel.“ Das freilich war wohl etwas übertrieben. Es war ein zähes Ringen, mit anfangs schwachen Berlinern, deren Einladungen die Eintracht nur nicht anzunehmen wusste. Die größte Chance vergab Ante Rebic in der 29. Minute frei vor Hertha-Torhüter Jarstein.

Hätte er sie genutzt, wären Kovacs Mauer-Notfallpläne vielleicht perfekt aufgegangen. Dardai fand: „Das war ein Matchball.“ Dass Vedad Ibisevic dann mit der ersten Berliner Gelegenheit traf (52.), war wiederum schon fast entscheidend und für die Eintracht die bittere Pointe einer kuriosen Szene. Nach Kalous Strafraum-Strauchler im Duell mit Oczipka hätte entweder Elfmeter oder Abseits gepfiffen werden müssen, aber kein Tor – weil der auf dem Boden liegende Kalou Eintracht-Torwart Hradecky behinderte (siehe Info-Artikel). Sei’s drum: „Wenn wir eine Dreierkette haben, kann es nicht sein, dass man da Eins-gegen-Eins steht. Da ist richtig was daneben gelaufen und wenn Hertha BSC führt, dann ist es schwierig, etwas mitzunehmen“, fasste Kovac zusammen.

Der erste Durchhänger

Sein Plan B ging auch nicht auf, zumal Seferovic nach 78 Minuten und einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde (siehe Extra-Artikel). Dass der schon in Leverkusen nach seiner Einwechslung enttäuschende Tarashaj noch ran durfte und Kapitän Alex Meier und Branimir Hrgota außen vor blieben, war im Nachhinein aber wohl auch keine gute Idee. Vladimir Daridas 2:0 (83.) war dann endgültig der Haken hinter dem Spiel. 0:3 in Leverkusen, 0:2 gegen Ingolstadt, 0:2 in Berlin – die Eintracht, die vorher in dieser Saison nie zwei Mal in Folge verloren hatte, erlebt ihren ersten Durchhänger. Und sie schießt keine Tore mehr, da wird auch der verletzte Fabian schwer vermisst.

Ein paar Nachlässigkeiten und Leichtfertigkeiten hatten sich eingeschlichen. In Berlin ging man wieder mit anderer Einstellung zu Werke, die vielen Ausfälle aber waren nur schwer zu verkraften. Und dann wurde einmal mehr die eine große Chance, die alles anders hätte machen können, nicht genutzt. Das Spielglück ist der Eintracht abhanden gekommen, sie muss es sich nun wieder erarbeiten. Am Dienstag gegen Bielefeld – und dann in der Bundesliga am Sonntag gegen den SC Freiburg. Danach steht die schwere Reise zu den Bayern an. Bis dahin soll die Beule nicht noch weiter wachsen.

