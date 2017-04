Eintracht Frankfurt: Adler im Anflug: Eintracht nach Elfmeter-Krimi im Finale des DFB-Pokals

Es gab kein Halten mehr. Branimir Hrgota startete direkt vom Elfmeterpunkt durch, quer übers Spielfeld, zu der feiernden Gästekurve, verfolgt von allen Mitspielern, von den Trainern und Betreuern. Was für ein Thriller – und was für ein glückliches Ende! Vor einem Jahr standen sie am Abgrund, nun stehen die Frankfurter Fast-Absteiger der vorigen Saison im Endspiel des DFB-Pokals, das am 27. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird. Erstmals seit 2006 hat es die Eintracht wieder zu diesem besonderen Termin in die Bundeshauptstadt geschafft. Mit dem 7:6 im Elfmeterschießen bei Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend vor 54 014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park erreichte der Fußball-Bundesligist dieses Traumziel. Nach 90 ebenso wie dann auch nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

„Darüber müssen wir erst mal eine oder zwei Nächte schlafen. Unsere ganze Metropole wird auf den Beinen stehen und uns feiern“, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac: „Ich bin wirklich stolz.“

Es hatte viel auf dem Spiel gestanden: Die Chance, im Finale mit einem der Branchenriesen Bayern München und Borussia Dortmund die Klingen zu kreuzen, die sich heute im zweiten Halbfinale duellieren. Und neben dem Ruhm auch Reichtümer: Auf fünf Millionen Euro hatte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann den Wert des Finaleinzugs beziffert.

Niko Kovac wählte die erwartete Aufstellung, bis auf eine Überraschung: Michael Hector, zuletzt ganz außen vor, verteidigte in einer Dreierkette. Dass Kovac dieses Mittel wählte, war nachvollziehbar: So hatte seine Eintracht bei den Bundesliga-Treffen dieser Saison, die beide 0:0 endeten, Gladbach kaum gefährlich werden lassen.

Eigene Gelegenheiten hatten sich die Frankfurter bei ihrem Heimspiel am 1. April indes im Überfluss erspielt, sie aber allesamt liegengelassen – und machten nun beim raschen Wiedersehen in der Fremde genauso weiter. Eine Pointe wäre es gewesen, hätte Branimir Hrgota Gladbach einen frühen Schock verabreicht: Der Stürmer hatte gegen seinen alten Arbeitgeber gleich in den ersten drei Minuten zwei Hochkaräter auf dem Fuß, knüpfte aber an seine Chancentod-Serie der vergangenen Wochen.

Diesmal freilich war es anders als bei den vorangegangenen Nullnummern, diesmal belohnte sich die Eintracht für ihren Vorwärtsdrang: Nach 15 Minuten schlug Timothy Chandler den Ball von rechts quer durch den Strafraum, vor die Füße des nach vorne geeilten Linksverteidigers Taleb Tawatha – und dieser drosch ihn in den Winkel.

Es war bemerkenswert, mit wie viel Schwung die Eintracht in dieses Spiel ging. Der Krampf der Durststrecke von zehn sieglosen Liga-Partien war wie weggeblasen, mit dem 3:1 gegen den FC Augsburg vom Samstag, das diesen Bann gebrochen hatte, und der Aussicht auf die Berlin-Reise obendrein. Selbst prominente Ausfälle wie Makoto Hasebe, Jesus Vallejo oder Alexander Meier fielen auf Frankfurter Seite mit diesem frischen Mut erst einmal gar nicht so schwer ins Gewicht – während die Gladbacher an ihren Personalsorgen mehr zu knabbern hatten: Ihnen fehlten ihr Ausnahmestürmer Raffel und Weltmeister Christoph Kramer neben einigen anderen spürbar.

Nach einer halben Stunde pfiff das nach den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit verwöhnte Gladbacher Publikum gar auf seine Borussia, weil die Champions-League-Teilnehmer so wenig zustande brachten. Und dann kamen sie doch zum Ausgleich, aus dem Nichts, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte – weil die bis dahin so starke Eintracht einmal nicht aufpasste: Chandler und Hector ließen Traoré und Hahn zu viel Platz, in der Mitte drückte Jonas Hofmann die Kugel über die Linie.

Die Eintracht ließ sich nicht entmutigen, aber es gab noch mehr bittere Momente für sie zu verkraften: Nach einer Stunde musste der eigentlich unverzichtbare Mittelfeld-Abräumer Omar Mascarell verletzt passen, für ihn kam Marius Wolf als Notnagel ins Zentrum – und wurde zehn Minuten später noch böser erwischt: Gladbachs Vestergaard hatte bei einem gemeinsamen Sturz Wolfs Arm festgeklammert, der Frankfurter stürzte ungebremst darauf – und hatte solche Schmerzen, dass er mit der Trage vom Rasen gebracht werden musste. Vestergaards Griff blieb ungeahndet, für die Eintracht hatte er Folgen: Nun musste sich Guillermo Varela als nächster Aushilfs-Sechser versuchen.

Kurz darauf kam Haris Seferovic für Ante Rebic – in eine Partie, die in der zweiten Hälfte offener, aber auch zerfahrener war und für die es einen Zuschlag geben sollte: Es ging in die Verlängerung, in einen Kampf auf Biegen und Brechen, in den Kovacs Rumpftruppe ihre letzten Kräfte steckte. Marco Russ ersetzte den ausgepumpten Tawatha, bei Zusatzschichten im Pokal ist neuerdings ein vierter Wechsel erlaubt. Die Gladbacher waren etwas mehr nun am Drücker, ihre Gäste gingen am Stock.

Hradecky „überglücklich“

Aber sie retteten sich ins Elfmeterschießen – und das Nervenspiel begann. Stindl, Hermann, Hahn, Strobl, Benes, Vestergaard trafen für Gladbach, Oczipka, Hector, Gacinovic, Fabian, Russ Seferovic für die Eintracht. Dann hielt Frankfurts Torwart Hradecky gegen Christensen, Varela vergab die Entscheidung gegen Sommer. Darauf hielt Hradecky gegen Sow – und ausgerechnet der ehemalige Borusse Hrgota schoss die Eintracht in die Geschichtsbücher. „Solche Elfmeterschießen habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen“, sagte Hradecky. Ich bin überglücklich.“ Und Siegtorschütze Hrgota genoss das „sehr schöne Erlebnis. Ich habe mir vor meinem Elfmeter gesagt, keinen Druck zu machen. Dann habe ich meinen Job gemacht.“

Mönchengladbach: Sommer – Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt (41. N. Schulz) – Dahoud (80. Bénes), Strobl – Traore (91. P. Herrmann), Jon. Hofmann (112. Sow) – Hahn, Stindl. – Frankfurt: Hradecky – M. Hector, Abraham, Oczipka – Chandler, Mascarell (59. M. Wolf (72. Varela)), Gacinovic, Tawatha (103. M. Russ) – Rebic (75. Seferovic), Fabian – Hrgota. – SR: Aytekin (Oberasbach). – Zuschauer: 54 014 (ausverkauft). – Tore: 0:1 Tawatha (15.), 1:1 Jon. Hofmann (45.+2). – Elfmeterschießen: 1:0 Stindl, 1:1 Oczipka, 2:1 P. Herrmann, 2:2 M. Hector, 3:2 Hahn, 3:3 Gacinovic, 4:3 Strobl, 4:4 Fabian, 5:4 Bénes, 5:5 M. Russ, 6:5 Vestergaard, 6:6 Seferovic, Hradecky hält von Christensen, Sommer hält von Varela, Hradecky hält von Sow, 6:7 Hrgota. – Gelbe Karten: Wendt (1), Hahn (1), N. Schulz (1)/Fabian (1), Varela (2).