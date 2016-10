Eintracht.Kommentar: Adlerauge: Diese Eintracht macht einfach Spaß

Bilderstrecke Eintracht: Klasse Leistung beim 2:2 gegen den FC Bayern München

Unglaublich! Die Eintracht spielt gegen den FC Bayern 2:2 und ist die erste Mannschaft in dieser Saison, die es schafft, Manuel Neuer zwei Tore in einem Spiel einzuschenken. Die Fans können mächtig stolz sein auf ihr Team, das einen couragierten und leidenschaftlichen Auftritt gegen den Rekordmeister zeigte.Trainer Niko Kovac stellte sein Team optimal ein. Von Anfang an war zu spüren, dass die Eintracht sich Chancen ausrechnet gegen die Bayern. Die Spieler überraschten die Bayern mit ihrer offensiven und aggresiven Spielweise. Von einer reinen Defensivhaltung war wenig zu sehen. Die Truppe von Niko Kovac spielte mit und ließ sich auch nicht durch den frühen Rückstand von ihrer Spielweise abbringen. Ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft in den letzten Wochen einiges an Selbstbewusstsein gesammelt hat und an die eigene Stärke glaubt.Wer in der Halbzeit dachte, dass die Bayern in der zweiten Hälfte ein Feuerwerk abbrennen werden, täuschte sich gewaltig. Aber nicht, weil die Münchener es nicht wollten, die Eintracht ließ es einfach nicht zu. Selbst nach dem erneuten Rückstand, der unglücklich nach einer Standardsituation fiel, steckte die Eintracht nicht zurück und drängte abermals auf den Ausgleich. Eine Moral, die imponiert.Als dann der Torschütze zum 1:1, Szabolcs Huszti, mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste, glaubten wohl die wenigsten Zuschauer noch an einen Punktgewinn der Eintracht. Immer wieder angetrieben durch den herausragenden Marco Fabian erarbeitete sich die SGE aber weiterhin Möglichkeiten, von denen der Mexikaner selbst eine zum Ausgleich nutzte. Das Tor zum 2:2 war knapp Abseits und fällt wohl unter das Motto "Glück des Tüchtigen".Am Ende geriet die Eintracht in Unterzahl nicht mehr in Gefahr, die Bayern wirkten ideenlos und waren sowieso über die gesamte Spielzeit nur durch Einzelaktionen gefährlich. Eine überragende Leistung der Eintracht, die wieder mächtig Spaß macht. Niko Kovac hat aus einem Scherbenhaufen innerhalb weniger Monate eine gut funktionierende und harmonierende Bundesligamannschaft gemacht. Die Vorfreude auf die nächsten Spiele ist mit dem heutigen Auftritt weiter gestiegen.