Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Diese Mannschaft ist der Wahnsinn!

Bilderstrecke Elfmeter-Krimi gegen Gladbach gewonnen: Eintracht zieht ins DFB-Pokalfinale ein

Was für ein geiler Tag für den Frankfurter Sport! Während die Eishockey-Löwen die Meisterschaft in der DEL 2 klarmachen, kämpft sich die Eintracht ins DFB-Pokalfinale. Nach elf Jahren steht die SGE wieder im Rampenlicht des deutschen Fußballs. Und das sowas von verdient!Wer hätte das vor der Saison geglaubt? Vor einem Jahr fast aus der Liga abgestiegen, im Pokal kein Bein auf den Boden bekommen und jetzt so ein Erfolg! Hut ab vor der Leistung von Niko und Robert Kovac, die aus dem internationalen Ensemble eine echte Mannschaft geformt haben. Eine Mannschaft, die wie heute bis zum Umfallen (im wahrsten Sinne des Wortes, siehe Chandler, Wolf und Mascarell) für den Erfolg kämpft. Chapeau, Fredi Bobic! Mit den bescheidenen finanziellen Mitteln, die der Verein vergleichsweise zur Verfügung hat, eine Truppe zusammenstellen, die ins Endspiel des DFB-Pokals einzieht und in der Liga noch gute Chancen hat, einen Europa-League-Platz zu erreichen, zeugt von großer Sachkenntnis. Aber vor allem ein riesengroßes Lob an die Spieler selbst. Sie sind heute an ihre Grenzen gegangen oder haben sie gar überschritten. Und dann sind sie nach 120 Minuten kämpfen, wühlen, ackern beim Elfmeterschießen mental noch voll da. Das ist ganz stark!Und dieser Lukas Hradecky! Klar, dass sich nur der Torwart in dieser Situation unsterblich machen kann, aber der Finne hat es sich wie kaum ein anderer verdient, in die Annalen der Geschichte einzugehen. Er war schon in der vergangenen, schwierigen Saison wie ein Fels in der Brandung. Und heute holt er gleich zwei Dinger raus. Wahnsinn!In der ersten Hälfte hat es die Eintracht sogar geschafft, die Gladbacher spielerisch zu dominieren, die bis zur Pause angesichts der frechen Spielweise der Frankfurter völlig überrumpelt wurden. Später ging es nur noch über die Willensstärke. Und auch in diesem Element waren die Adler voll da.Jetzt geht es nach Berlin. Es ist wie ein Traum. Die Eintracht wieder an einem Tisch mit den Großen, dort wo ganz Fußballdeutschland hinschaut. Den heutigen Abend wird kein Eintracht-Fan je vergessen - genauso wie der Schatzmeister, der sich über zusätzliche Millioneneinnahmen freuen darf, die helfen werden, eine noch bessere Mannschaft für die kommende Saison präsentieren zu können. Und vielleicht gibt es ja am 27. Mai noch die Krönung. Der Pokal stand schließlich unserer Stadt beim Halt an der Konstablerwache am Dienstag ziemlich gut zu Gesicht. (lg)