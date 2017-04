Eintracht:: Adlerauge: Dominante Eintracht besiegt endlich den Tore-Fluch

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Durchatmen! Gleich zwei Flücht hat die Eintracht beim Heimspiel gegen Werder Bremen besiegt. Zum einen gelang endlich, nach 485 endlosen Minuten, wieder ein Tor in der Bundesliga und zum anderen traf die SGE endlich wieder per Elfmeter. Am Ende ein Remis, mit dem die Truppe von Niko Kovac zufrieden sein kann und muss.In der ersten Halbzeit schien alles wie immer zu sein: Die Eintracht zeigt Engagement, spielt guten Fußball, versucht Chancen herauszuspielen und der Gegner macht aus seinen zwei Möglichkeiten zwei Tore. Zur Halbzeit war dann auch ein kleines Pfeifkonzert der Fans zu hören, das die Spieler aber nicht verdient hatten. Zu stark war die Leistung in den ersten 45 Minuten.Viele neutrale Zuschauer und auch Anhänger der Adler haben wohl in der Pause keinen Pfifferling mehr auf die SGE gesetzt. Wenn es Woche für Woche trotz überzeugender Leistungen nur Nackenschläge gibt, zerrt das am Selbstbewusstsein. Es ist der Mannschaft deshalb noch höher anzurechnen, das sie das Herz in beide Hände nahm, einfach weiter Druck machte und versuchte, das Spiel noch umzubiegen. Respekt! Das hätten nicht viele Teams geschafft in solch einer Situation. Die Einstellung und Moral stimmt einfach in der Truppe.Ein Motivationsschub war natürlich der direkte Anschlusstreffer von Gacinovic. Die Mannschaft merkte, dass noch etwas möglich ist gegen jetzt äußerst passiv wirkende Bremer. Die Adler zeigten in der zweiten Hälfte eine bärenstarke Leistung und kamen dann auch verdientermaßen noch zum Ausgleich, als Marco Fabian einen an Hrgota verursachten Foulelfmeter verwandelte.Spätestens mit diesem Auftriitt sollten auch die pessimistischsten Anhänger der Eintracht merken, dass diese Mannschaft mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben wird. Zu stark und zu gefestigt ist diese Truppe. Klar, da ist noch die Abschlussschwäche der letzten Wochen, aber auch die ist jetzt endlich ad acta gelegt.