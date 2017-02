Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Dramatik pur beim Sieg in Hannover

Bilderstrecke Eintracht gewinnt dramatisches Pokalspiel in Hannover mit 2:1

Erst einmal tief durchatmen! Am Ende war es ein hochdramatisches Pokalspiel in Hannover, das die Eintracht mit Geschick und etwas Glück für sich entscheiden konnte. Es war aber ein ganz hartes Stück Arbeit. Der ambitionierte Zweitligist verlangte den Adlern von Beginn an alles ab und machte es der Eintracht extrem schwer, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Truppe von Niko Kovac bewies aber eine tolle Moral in der zweiten Hälfte und drehte einen Rückstand noch zum Sieg. Zum Schluss wurde dann Keeper Hradecky zum Helden. Chapeau, Jungs!Trainer Kovac veränderte seine Mannschaft und gab Neuzugang Max Besuschkow zum ersten Mal die Chance von Beginn an. Der junge Mittelfeldspieler zeigte eine ansprechende Leistung und bewies, dass er eine ernste Alternative im Mittelfeld sein kann. Seferovic war die zweite Überraschung in der Startformation und erzielte promt den vielumjubelten Siegtreffer in der zweiten Hälfte.Die Eintracht dominierte das Spiel vom Anpfiff weg über das gesamte Spiel und zeigte, wieso die Mannschaft in der Bundesliga so weit oben steht. Das Selbstvertrauen, das sich die Spieler in den letzten Wochen und Monaten in der Bundesliga geholt haben, war zu spüren und Hannover hatte gehörig Respekt vor dem Bundesliga-Dritten. Trotz einer starken Leistung fehlten die Tore in Hälfte eins, obwohl Chancen ausreichend vorhanden waren, doch Rebic und Oczipka schafften es nicht, den Ball im gegnerischen Gehäuse unterzubringen.Hannover setzte seine Hoffnung auf Konter im eigenen Stadion und einer dieser schnellen Tempogegenstöße führte dann zur überraschenden Führung. Die sonst so bärenstarke Defensive der SGE war in diesem Spiel nicht immer sattelfest. Wer aber dachte, dass die Niedersachsen dadurch Oberwasser bekommen und die Eintracht die Köpfe hängen lässt, sah sich getäuscht. Mit einer tollen Moral kämpften sich die Adler zurück ins Spiel und wandelten den Rückstand zur Führung um - in nur wenigen Minuten. Dies geschah völlig unaufgeregt. Es kam nie das Gefühl auf, als hätte die Eintracht nicht alles im Griff, nicht einmal nach der plötzlichen Führung für Hannover.In der Schlussphase der Begegnung setzte Hannover alles auf eine Karte, um noch den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive der Eintracht stand aber nun endlich sicher und es kam nicht das Gefühl auf, als könnten die Niedersachsen den Sieg der SGE noch gefährden. Eine völlig unnötige Aktion von Mascarell bescherte den Niedersachsen aber schließlich doch noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Lukas Hradecky hielt aber den fälligen Elfmeter von Sane und sorgte für grenzenlosen Jubel beim Team und den Fans auf den Rängen. Viertelfinale! Diese Saison könnte im DFB-Pokal noch einiges möglich sein für die Eintracht. Ich habe mir den 27. Mai vorsorglich schon einmal freigehalten - den Tag des Endspiels in Berlin.