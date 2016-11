Eintacht-Kommentar: Adlerauge: Effektive Eintracht schlägt den nächsten Favoriten

Bilderstrecke Eintracht schlägt Borussia Dortmund in einem intensiven Spiel mit 2:1.

Sensationell, was die Eintracht Woche für Woche veranstaltet. Nach einem intensiven Spiel gegen den Meisterschaftsmitfavoriten aus Dortmund steht die SGE auf Tabellenplatz drei - und das völlig verdient. Dortmund ist nach Schalke, Leverkusen und Bayern die nächste hochgehandelte Mannschaft, die es nicht schafft in der Commerzbank-Arena zu gewinnen. Der 2:1-Sieg gelang der SGE vor allem dank einer sattelfesten Defensive, einer grandiosen Effizienz und einer tollen Moral.Die Einstellung der Adler stimmte einmal mehr von Beginn an. Gegen spielerisch überlegene Gäste agierte die SGE keineswegs nur defensiv. Vor allem in der Anfangsphase versuchten die Jungen von Niko Kovac den Gegner mit Pressing am Spielaufbau zu hindern. Das dürfte die Borussen überrascht haben und spiegelt das Selbstbewusstsein der Eintracht wieder, das sie sich in den letzten Wochen und Monaten durch starke Leistungen erarbeitet hat.Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte die Eintracht dann auch offensiv zu und erzielte durch Huszti den Führungstreffer. Einen Sturmlauf mit vielen Großchancen der Dortmunder gab es danach erstmal nicht. Zu routiniert und abgeklärt spielte die SGE und sorgte immer wieder für Entlastung. Nachdem doch der Ausgleich fiel, bewiesen die Adler Moral und trafen postwendend zur erneuten Führung, die den Sieg bedeutete. Das Tor von Haris Seferovic zum 2:1 steht dabei symptomatisch für den Glauben an die eigene Stärke und den unbändigen Siegeswillen. Selbst gegen eine spielerisch starke Mannschaft wie Borussia Dortmund will die Mannschaft nicht das Remis sichern, sondern den Erfolg erzwingen. Eine Denkweise, die es in der letzten Saison nicht gab in Frankfurt und die auf die konzentrierte Arbeit von Kovac und seinem Team zurückzuführen ist.Insgesamt zeigte die Eintracht eine Leistung, die an eine Spitzenmannschaft erinnert - und das nicht erst seit heute. Woche für Woche spielt die SGE begeisternden Fußball und verdient sich den Respekt der Gegner. Selbst die kühnsten Optimisten hatten die Eintracht vor der Saison nach zwölf Spieltagen nicht so weit oben gesehen. Die Euphorie in der Stadt und im Verein ist greifbar. Niko Kovac und Fredi Bobic warnen aber vor zu großen Erwartungen. Der Weg der Eintracht ist noch weit, aber er kann auch noch steiler nach oben gehen - zuzutrauen ist es dieser Mannschaft allemal.