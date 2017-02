Eintracht vs. Darmstadt 98: Adlerauge: Ein hartes Stück Arbeit im Hessenderby

Eintracht vs. Darmstadt 98 Frankfurt siegt mit 2:0 im Hessenderby Eintracht Frankfurt hat das Hessenderby in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen. Ein Elfmeter-Tor von Makoto Hasebe in der 74. sowie der entscheidende Treffer von Ante Rebic in der 83. Minute bescherten dem Favoriten einen späten, aber verdienten 2:0 (0:0)-Sieg. clearing

Bilderstrecke Eintracht gewinnt Hessenderby gegen Darmstadt 98

Unter dem Strich gab es am Sieg der Eintracht im Hessenderby gegen Darmstadt 98 nichts zu rütteln. Die Frankfurter hatten das Spiel von Anfang an im Griff, waren den Darmstädtern spielerisch haushoch überlegen. Wer sich gegen das Tabellenschlusslicht aber einen leichten Sieg erhofft hatte, wurde schon in der ersten Hälfte eines Besseren belehrt. Vergeblich suchten die Adler eine Lücke in der Abwehrreihe der zwar spielerisch stark limitierten, aber tapfer verteidigenden "Lilien" - und hatten sogar Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Ein Schiedsrichter, der kleinlicher pfeift als Manuel Gräfe, hätte nach dem Rempler von David Abraham gegen Peter Niemeyer durchaus auf den Punkt zeigen können.Ja, die Eintracht brannte gegen den mutmaßlichen Absteiger kein Feuerwerk ab. Die Darmstädter haben ihre Lektion aus dem 1:6 gegen Köln am vergangenen Spieltag gelernt und gegen die Kovac-Elf vor dem eigenen Tor 70 Minuten lang kaum etwas zugelassen. Trotzdem war es nach dem Seitenwechsel nur noch eine Frage der Zeit, wann das erste Tor für die Eintracht fallen würde. Die Darmstädter schafften es nicht mehr, für Entlastung zu sorgen und ließen sich immer weiter hinten reindrücken. Die Frankfurter zeigten eine taktisch reife Leistung, zogen geduldig ihr Spiel auf und warteten, dass die Falle zuschnappt. Sie verloren nicht die Nerven und wurden letztlich mit drei Punkten belohnt, die den Traum vom Europapokal am Stadtwald wieder ein Stück realistischer erscheinen lassen. Auch daran erkennt man eine Top-Mannschaft.(lg)