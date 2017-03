Eintracht Frankurt: Adlerauge: Eine Niederlage, die Hoffnung macht

Bilderstrecke Die Eintracht verliert trotz starker Leistung mit 0:3 beim FC Bayern

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Am Ende wurde es die erwartete Niederlage beim FC Bayern. Aber wohl niemand hatte im Vorfeld mit solch einer mutigen und starken Leistung der Eintracht gerechnet. Schon gar nicht, weil Niko Kovac mit dem letzten Aufgebot nach München reisen musste. Kurzfristig fiel sogar noch Torjäger Meier aus, so dass sich die Mannschaft von selbst aufstellte.Den von allen erwartete Sturmlauf der Bayern von Beginn an blieb aber erst einmal aus. Viele Zuschauer rieben sich die Augen. Der krasse Außenseiter aus Frankfurt agierte mutig, störte die Bayern in deren Hälfte und bereitete dem Favoriten mehr Probleme, als viele angenommen hatten. Solch eine Leistung ist keine Selbstverständlichkeit, wenn es seit Wochen schlecht läuft und das Selbstbewusstsein im Keller ist.In Hälfte eins hatte die SGE in Person von Branimir Hrgota sogar die Möglichkeit in Führung zu gehen. Beide Male verpasste es der Schwede aber, den Ball im Gehäuse von Manuel Neuer unterzubringen. Leider wird das von den Bayern bestraft, die nicht viele Möglichkeiten brauchen und nach zwei Torchancen mit 2:0 führen. Damit war die Partie quasi schon zur Halbzeit entschieden.Die Angst war da, dass die SGE in der zweiten Hälfte völlig einbricht und die Bayern einen Kantersieg herausschießen, wie schon gegen Arsenal London oder den HSV. Die Eintracht kam aber auch nach der Pause gut in die Partie und hatte dieses Mal durch Ante Rebic eine gute Möglichkeit, der an der mit einem schönen Schlenzer an der Latte scheiterte. Nach dem dritten Tor des FCB plätscherte das Spiel dann vor sich hin bis zum Schlusspfiff.Bemerkenswert war die Einstellung und Leistung der Frankfurter Profis. Niko Kovac scheint genau die richtigen Worte gefunden zu haben und seine Jungs versuchten die Anweisungen umzusetzen. So verrückt es klingen mag: Diese Niederlage macht Hoffnung auf bessere Wochen, denn es kommen noch deutlich schwächere Gegner als die Bayern, die in einer eigenen Liga spielen.Mit solch einer Einstellung, der richtigen Portion Mut und hoher Disziplin wird sich die Eintracht wieder aus dem Loch herausarbeiten und an die erfolgreichen Spiele der Hinrunde anknüpfen. Gegen den nächsten Gegner könnten auch der ganz wichtige Marco Fabian, der heute sein Comeback feierte und Jesus Vallejo wieder zur Stammformation zählen. Trotz der deutlichen Niederlage können die Fans der Eintracht heute sehr stolz auf ihr Team sein.