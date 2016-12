Eintracht-Kommentar: Adlerauge: Eintracht erwischt gebrauchten Tag

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt verliert beim VfL Wolfsburg mit 0:1

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Nichts zu holen gab es für die Eintracht im letzten Auswärtsspiel des Jahres beim VfL Wolfsburg. Das Spiel war geprägt von viel Kampf und Krampf über die gesamten 90 Minuten. Die spielerischen Mittel blieben weitestgehend auf der Strecke und die SGE machte den Fehler, dass sie sich dem destruktiven Spiel der Wolfsburger zu oft anpasste.Zu Beginn schaffte es das Team von Niko Kovac sich ein spielerisches Übergewicht zu erarbeiten und drängte den Gegner in die eigene Hälfte, allerdings ohne vor dem gegenerischen Gehäuse gefährlich zu sein. Der letzte Biss und der unbedingte Wille ein Tor zu erzielen fehlte der Eintracht. Dabei war den Wolfsburgern die Krise anzumerken. Sehr unsicher und zaghaft präsentierten sich die Wölfe und überließen der SGE das Spiel, nur machte die Eintracht zu wenig daraus. Mit einem druckvolleren Spiel und einer frühen Führung hätte Wolfsburg spielerisch mehr anbieten müssen, was der SGE sicher entgegen gekommen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette - die Eintracht spielte aber zu lethargisch und plötzlich schlug der Gegner zu. Wie aus dem Nichts erzielte Wolfsburg das 1:0 - natürlich durch eine Standardsituation. Die Niedersachsen hatten sich nach und nach in die Partie reingekämpft und führten zur Pause nicht einmal unverdient.Obwohl die Eintracht nach dem Rückstand und der Einwechslung von Alex Meier druckvoller agierte, blieb doch vieles Stückwerk. Das Spiel gestaltete sich weiterhin zerfahren und Chancen waren Mangelware. Wolfsburg zeigte die stärkste Leistung der gesamten Saison, ohne dabei überragenden Fußball zu spielen. Eine lediglich kämfperisch überzeugende Partie reichte an diesem Tag, um die Eintracht ohne Punkte nach Hause zu schicken. Viele Fouls von beiden Seiten unterbrachen immer wieder den Spielfluss und machten es Wolfsburg einfach die Angriffe der Eintracht abzuwehren.Symptomatisch für das Spiel der Adler war der Elfmeter von Alex Meier, den Schiedsrichter Brych nach einer Schwalbe von Hasebe gab und den der Kapitän weit über das Tor in den Wolfsburger Nachthimmel schoss. Als kurz vor Ende noch Marco Fabian eine glasklare Chance zum Ausgleich kläglich vergab, war klar, dass die Eintracht noch stundenlang hätte spielen können, ohne dabei ein Tor zu erzielen.Ein gebrauchter Tag, den die Eintracht in Wolfsburg erwischte. Der Mannschaft fehlt noch die Konstanz, was aber kein Wunder ist, da das Team im Sommer völlig neu zusammengestellt wurde. Zusammenfassend ist zu sagen, dass es eine Niederlage ist, die die Eintracht nicht aus der Bahn wirft - solche Tage gibt es eben im Fußball. Schon in drei Tagen steht das nächste Spiel an, also "Mund abbuzze", mit einer konzentrierten Leistung Mainz schlagen und die Weihnachtsfeiertage genießen.