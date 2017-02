Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Eintracht in der Ergebniskrise

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt verliert bei Hertha BSC mit 0:2

Schade, die tapfer kämpfende ersatzgeschwächte Eintracht hat in Berlin die erwartete Niederlage bezogen. Durch die dritte Pleite in Folge hat die SGE den 5. Tabellenplatz an die Hertha verloren.Dabei hatte die Eintracht zumindest in der ersten Halbzeit weitaus besser mitgehalten als erwartet. Trainer Kovac hatte sich wieder einmal etwas einfallen lassen, die beiden sonstigen Außenverteidiger Oczipka und Chandler in die Mitte gezogen, zwei Neue auf Außen nominiert und so mit dem diesmal starken Hector im Zentrum einen kompakten Fünfer-Riegel nominiert. Nach hinten ließ man nichts zu, und vorne hätte der wieder einmal starke Rebic nach tollem Pass von Seferovic eigentlich sogar die Führung erzielen müssen.Leider gab es in der zweiten Halbzeit kurz nach Wiederanpfiff ein etwas unglückliches, vielleicht sogar irreguläres Gegentor. Statt der Schlussoffensive gab es dann nach einer dummen Tätlichkeit Rot für Seferovic und kurz darauf das entscheidende 0:2.Damit ist nun, obwohl die Gesamtbilanz immer noch stimmt, leider zumindest die erste Ergebniskrise da. Wie sie entstand, folgt einem alten Muster: Nach dem Pokalsieg in Hannover und dem vermeintlich leichten Los gegen den Zweitligisten Bielefeld lehnte sich die bis dahin so starke Eintracht ein Stück zurück. Das 0:3 in Leverkusen wurde schnell abgebucht ("da kann man verlieren"), gegen Ingolstadt begann man sorglos und rutschte dadurch in eine Fehlerkette hinein, die letztlich zu den Ausfällen in Berlin führte. Hier machte die Mannschaft über weite Strecken wieder vieles richtig , aber am Ende stehen nun drei Niederlagen in Folge.Es wäre schön, wenn das Team am Dienstag gegen Bielefeld den Schalter umlegen und den Einzug ins Pokalhalbfinale klarmachen könnte. Und auch am Samstag gegen Freiburg ist ein Sieg eigentlich Pflicht. Denn die Woche drauf geht es zu den Bayern, wo eine weitere Niederlage droht. Es ist zu wünschen und mit Trainer Kovac auch zu hoffen, dass die Eintracht sich in diesem Jahr nicht wie so oft in der Vergangenheit durch eine schlechte Rückrunde vieles kaputtmacht. Zumal das Spiel bei Hertha dem gleichen Strickmuster folgte wie die 0:2-Niederlage der Eintracht in Berlin vor fast genau einem Jahr: Die Eintracht war zunächst gleichwertig, aber dann schlug die Mannschaft von Pal Dardai eiskalt zu.Prinzipiell ist die Hertha, obwohl die Berliner gegen die Eintracht keine Bäume ausrissen, wohl einen Schritt weiter als die SGE. Beide haben eine vergleichbare Entwicklung vom Abstiegskandidaten (die Hertha 2015, die Eintracht 2016) zum Euro-Kandidaten hinter sich. Beide haben akribisch arbeitende Trainer mit Bodenhaftung, die früher als 6er spielten (beide teilweise zusammen in Berlin) und deshalb über einen entsprechenden strategischen Blick auf das Spiel verfügen. Die Berliner konnten schon in der vergangenen Saison nach Europa schauen, bauten dann aber in der Rückrunde ab. Um eine ähnliche Entwicklung zu verhindern und zumindest 50 Saisonpunkte anzusteuern, muss bei der Eintracht dringend die Flut von leichtfertigen Gelb - und Rotsperren gestoppt werden. Auch hier ist der Trainer gefragt. Den disziplinlosen Seferovic wird man wahrscheinlich nicht mehr sehr oft im Eintracht-Trikot sehen.