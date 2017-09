Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Eintracht muss jetzt aufpassen

Nach der Niederlage gegen Augsburg geht die SGE mit nur vier Punkten nach relativ leichten Startprogramm in die schweren Auswärtsspiele in Köln und Leipzig. Ein Kommentar von Dieter Sattler.

Jetzt muss die Eintracht aufpassen. Die Frankfurter bezogen nach einer ganz schwachen Leistung mit dem 1:2 gegen Augsburg bereits die zweite Heimniederlage. Und jetzt geht die SGE mit nur vier Punkten nach relativ leichten Startprogramm in die schweren Auswärtsspiele in Köln und Leipzig. Natürlich kann man der Eintracht auch zutrauen, dort etwas zu holen, aber dafür muss sie weit mehr bringen als die über weite Strecken ärmliche Leistung gegen Augsburg.

Wenn Trainer Niko Kovac seinem Team auf den Weg gegeben haben sollte, es diesmal etwas ruhiger angehen zu lassen, weil es die ersten drei Spiele gegen Ende dem hohen Anfangstempo Tribut zollen musste, so hätten die Eintrachtler etwas falsch verstanden. Denn sie verschliefen die Anfangsphase komplett. Kein Tempo, Stockfehler, Missverständnisse und Fehlpässe: so baut man einen Gegner auf. Mit Fehlern im Spielaufbau taten sich besonders Falette, de Guzman und Hasebe hervor. Der Japaner ist ein guter Mann als eine Art Libero in der Abwehrreihe, war aber als Spielmacher in einer zentralen Rolle weiter vorne überfordert. Als noch ein unnötiges Foul von Falette an Heller am eigenen Strafraum dazukam und sich Hradecky beim Freistoß verschätzte, stand es 0:1. Auch danach fiel der Eintracht wenig ein: behäbiger Sommerfussball im beginnenden Herbst. Von den beiden Kanten im Eintracht-Sturm, Haller und Boateng, war nichts zu sehen.

Kovac versuchte mit Rebic mehr Tempo einzuwechseln, aber auch der Kroate tat sich gegen die massierte Gäste-Abwehr schwer. Schade, dass Haller eine Riesenchance kläglich vergab. Der Franzose, der in den ersten Spielen zweimal Lattenpech hatte, könnte sich zum Sorgenkind entwickeln, wenn er nicht bald mal trifft. Immerhin bäumte sich die Eintracht nach dem 0:2 noch einmal auf und kam durch Jovic heran. Aber es reichte nicht. Man muss für die weitere Saison noch nicht schwarzsehen, aber die SGE braucht dringend mehr Tempo, Kombinationssicherheit und Torgefahr.

