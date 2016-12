Kommentar Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Eintracht weiter mit Herz und Klasse

Bild-Zoom Foto: (FNP) Michael Forst

Hand aufs Herz: Wann hat es das zum letzten Mal gegeben? Die Bundesliga biegt auf die Hinrunden-Zielgerade ein – und ganz Fußball-Deutschland schwärmt von der Eintracht! Und dies zu Recht. Denn auch wenn es gegen die Augsburger „nur“ zu einem Unentschieden reichte. Die Eintracht spielte mit Herz, Risiko und mitreißendem Kombinationsfußball bis zum Schluss auf Sieg – und nahm dabei in Kauf, noch den Fangschuss der Fuggerstädter zu kassieren.Da mag der Coach den eigenen Anteil am Erfolg noch so herunterspielen: Niko Kovac macht derzeit (fast) alles richtig. So überraschte er jeden, in dem er die Doppelspitze Meier und Hrgota auflaufen ließ – die dann nach wenigen Minuten prompt gemeinsam als Vorlagengeber und Vollstrecker zuschlugen.Kovacs Verdienste lassen sich aber auch mit einem Blick auf die Verletztenliste bemessen: Bamba Anderson, Marco Russ, Yanni Regäsel, Taleb Tawatha, Guillermo Varela, Danny Blum, Johannes Flum, Joel Gerezgiher, Slobodan Medojevic, Marco Stendera und Shani Tarashaj fehlen dem Coach teils seit vielen Spielen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Leistung des Frankfurter Trainers umso beeindruckender, aus einer scheinbar wilden Truppe ein echte Mannschaft geschmiedet zu haben, in der jeder für jeden zu kämpfen bereit ist. Und manche Spieler unter Kovacs Ägide zu Leistungsträgern gereift sind.Wie der quirlige Mexikaner Marco Fabián, der in Augsburg denn auch schmerzlich fehlte. Vielleicht ist es dies das einzige Manko der Mannschaft unter Kovac: Das kreative, unberechenbare Element ist vor allem in Fabian (mit Abstrichen: in Mijat Gacinovic) zu finden. Fehlt er, mangelt es schon mal an Unberechenbarkeit vor dem gegnerischen Tor.Doch das ist Jammern auf hohem Niveau. Diese Eintracht wird weiter für Furore sorgen – und Fußball-Deutschland zum Schwärmen bringen.