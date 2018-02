Eintracht: Adlerauge: Eintracht zeigt eine Champions-League-reife Leistung

Spätestens jetzt darf Frankfurt offen von Europa träumen. Wer mit solch einer starken Leistung gegen eine der besten Mannschaften der Liga gewinnt, ist automatisch ein Kandidat für die begehrten Champions-League-Plätze. Die Eintracht zeigte am Montagabend nicht nur eine extrem engagierte und leidenschaftliche, sondern vor allem auch eine spielerisch bärenstarke gute Leistung. In einem Satz: Das war Champions-League-reif. In der jetzigen Verfassung wären höchstens die Münchener Bayern außer Reichweite der Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Eintracht Frankfurt Proteste bleiben friedlich - Frankfurt gewinnt gegen Leipzig Begleitet von den angekündigten Fanprotesten hat Eintracht Frankfurt das turbulente erste Montagabendspiel dieser Saison gewonnen und entwickelt sich in der Fußball-Bundesliga immer mehr zu einem Champions-League-Kandidaten. clearing

Dabei hatte das Spiel mit einem frühen Rückschlag begonnen. Zu einfach haben sich die Frankfurter den ersten Treffer einschenken lassen – auch wenn das Tor gut rausgespielt war. Doch ließen sie die Köpfe nicht hängen und zeigten nur wenig später die richtige Reaktion. Mit einer verdienten Führung gingen sie in die Pause, die sie nach dem Seitenwechsel gekonnt verteidigten. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels hatte man das Gefühl, dass die Gäste aus Leipzig den Ausgleich schießen könnten. Die Eintracht verteidigte fern des eigenen Strafraums, dank des guten Pressings in der gegnerischen Hälfte kam die Hasenhüttl-Elf nie richtig ins Spiel.

Zum Glück sind die Fan-Proteste im friedlichen Rahmen geblieben. Als die Ultras vor dem Anpfiff in den Innenraum stürmten und ein Banner aufspannten, war die Lage zwar nicht am Eskalieren, einen bedrohlichen Eindruck machte die Aktion aber trotzdem. Zum Glück beruhigte sich die Situation schnell wieder: Die Fans haben ihren Unmut über den Montagstermin kundgetan, jetzt müssen sich andere darüber Gedanken machen – hoffentlich im Dialog mit den Fans. (lg)