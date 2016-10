Eintracht-Kommentar: Adlerauge: Gruselkick bei Geisterspiel

Bilderstrecke Eintracht: Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FC Ingolstadt

Ein langweiliges Spiel mit einem guten Ende für die Eintracht. Die Mannschaft von Niko Kovac wollte an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und im DFB-Pokal eine Runde weiterziehen, der FCI machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. Am Ende stand dennoch ein Zittersieg nach Elfmeterschießen.Es war über die gesamte Spielzeit ein Match ohne echte Highlights und Torchancen. Beide Torhüter blieben nahezu beschäftigungslos. Bei der Eintracht war von der spielerischen der letzten Auftritte wenig zu sehen. Es verwundert aber nicht, dass die Konstanz noch fehlt, wurde die Truppe doch vor der Saison fast komplett neu zusammengestellt. Solche Leistungen, wie gegen Ingolstadt, verzeihen die Fans der neuformierten Mannschaft, waren die bisherigen Leistungen der Saison doch überraschend stark.Die Eintracht ist nicht abzusprechen, sich nicht bemüht zu haben und das Spiel zu machen. Ingolstadt spielte erwartet passiv und abwartend und der SGE fiel offensiv zu wenig ein, um den Ingolstädter Defensivriegel ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Symptomatisch für das ganze Spiel war, dass Eintrachts bester Mann die letzten Wochen, Marco Fabian, vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Von da an war es schwer für die SGE, den Druck hochzuhalten gegen den FCI. Das ganze Match war geprägt von Unterbrechungen und wenig Spielfluss. Es hatte wenig bis nichts von einem Pokalfight, eher hatte die Begegnung Testspielcharakter.Am Ende gewann nicht die bessere Mannschaft, sondern die glücklichere, die ein Quäntchen mehr Glück im Elfmeterschießen hatte. Die biedere Leistung wird die Eintracht richtig einordnen können und am Freitag in Mönchengladbach wieder selbstbewusst auf Punktejagd gehen können.