Erst düstere Aussichten, dann Doppelschlag der Eintracht. Die Frankfurter haben in Hamburg abermals gezeigt, was Kampfgeist bedeutet. Und dann doch irgendwie ihre Chancen nicht genutzt. Ein Kommentar von Melanie Bäder.

Was für ein Spiel! Erst verletzt sich Abraham und muss ausgewechselt werden, dann bringt Papadopoulos den HSV in Führung. „Das wird ein ganz düsterer Abend für die Frankfurter“, werden einige gedacht haben. Doch dann passiert folgendes: Die SGE hat ihre erste Torchance, Wolf verwandelt den Treffer zum Ausgleich. Nur wenige Minuten später – die zweite Torchance für die Hessen – schiebt Gacinovic den Ball an Mathenia vorbei. Die Treffer sind absolut verdient, denn nach einem starken Start fällt die Hamburger Defensive plötzlich völlig in sich zusammen. Doch statt den Deckel draufzumachen (26. Minute, Jovic und noch einige mehr) schalten die Frankfurter einen Gang zurück und gehen mit der 2:1-Führung in die Pause.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Melanie Bäder

Die zweite Halbzeit hinterlässt dann vor allem ein paar Fragezeichen. Denn trotz der Tatsache, dass die Frankfurter nur mit einem Tor Vorsprung führen, lassen die Adler die Hamburger machen was sie wollen. Das Spiel findet also nur noch Richtung Frankfurter Tor statt. Zittern ist angesagt, lange haben die Hamburger den Ausgleich mehr verdient als die Frankfurter den Sieg. Die Spieler fügen sich ihrem Schicksal, verteidigen was das Zeug hält. Und der HSV hätte wohl noch ewig weiterspielen können, der Ball wollte einfach nicht in Hradeckys Tor – was gut für die Eintracht ist. Nach 90 Minuten ist die Erleichterung über den Dreier dann natürlich groß.

Und was bleibt von dem Spiel? Auf jeden Fall der Kampfgeist der Frankfurter. Denn nach den eingangs erwähnten Rückschlägen in den ersten zehn Minuten haben sich die Adler wieder überragend zurückgekämpft und gezeigt, dass sie in dieser Saison zu (fast) allem fähig sind. Und seien wir mal ganz ehrlich: 25 Punkte nach 16 Spieltagen und beste Auswärtsmannschaft der Liga ist für die Frankfurter ein tolles Zeugnis!