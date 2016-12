Eintracht-Kommentar: Adlerauge: Hut ab, vor dieser Eintracht!

Bilderstrecke Effektive Eintracht besiegt Mainz 05 mit 3:0

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Zwar sahen die Fans am Montagabend, dass es wichtigeres gibt als Eintrachtsiege und Schlimmeres als Niederlagen ihrer Lieblinge, dennoch durften sie sich über einen bravourösen 3:0-Sieg gegen Mainz freuen. Wie immer gegen die zähen Rheinhessen war das Spiel lange eine enge Kiste. Und wie nach allen drei unnötigen, aber irgendwie auch normalen 0:1-Saisonniederlagen, zeigte sich auch diesmal nach der Pleite in Wolfsburg, wie sehr Eintracht-Trainer Niko Kovac seine Mannschaft im Griff hat. Sie gab mit flotten Ballstafetten und viel Kampf die richtige Antwort auf die Kritik.Das 1:0 durch Hrgota nach "langem Holz" von Abraham war eine Augenweide. Einen Sololauf wie von Barkok vor seinem 2:0 hat man in Frankfurt gefühlte Jahrzehnte nicht gesehen.Mit viel Fussballverstand, geheimem Training und spielaufbaufähigen Akteuren wie Vallejo und Mascarell sowie dem wiedererstarkten Hasebe hat Kovac die lange Zeit holprige Eintracht wieder zu einer kombinationsstarken Mannschaft gemacht.Alle sind fit, wach, zweikampfstark und heiß auf die "zweiten" Bälle.Der Mittelkreis ist von einer Ballverlustzone unter den Trainern Veh und auch Schaaf zu einer Komfortzone geworden, in der das Spiel kontrolliert wird. Zur Leistungssteigerung tragen auch die erstarkten und stets anspielbereiten Aussenverteidiger Chandler und Oczipka bei. Als Chandler in Wolfsburg fehlte, geriet sofort die Statik durcheinander.Kovac hat die Eintracht im Sommer vor dem Abstieg gerettet und jetzt in die erweiterte Bundesligaspitze geführt.Champions League ist nicht unmöglich, sollte man aber nicht unbedingt verlangen. 29 Punkte aus der noch nicht mal abgeschlossenen Vorrunde sind Wahnsinn. Die SGE hat mit einer Bilanz von 8-5-3 fünf Partien mehr gewonnen als verloren. Nach alter zwei-Punkte-Regel wären das 21:11 Punkte. Das ist bärenstark. Hut ab, vor dieser Eintracht. Hut ab, vor diesem Trainer.