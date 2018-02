Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Lockeren Schrittes ins Halbfinale

So einseitig hätte sich im Vorfeld wahrscheinlich niemand das Viertelfinalspiel gegen den FSV Mainz 05 vorgestellt. Vor allem nicht die Gäste, bei denen die Stimmung auch angesichts der prekären Situation in der Liga trotz bevorstehender Fastnachtszeit jetzt richtig im Keller ist. Die Eintracht war ihrem Gegner in allen Belangen überlegen, kontrollierte das Spiel über die vollen 90 Minuten und ließ gegen die desolat auftretenden 05er keinen Zweifel darüber aufkommen, wer das Halbfinale des DFB-Pokals erreichen wird – auch wenn alle drei Gegentore richtige Geschenke waren.

Doch Geschenke hin, Geschenke her: Die Eintracht hat ihr Glück auch erzwungen. Wieder einmal funktionierte das Forechecking gut, sodass Mainz große Probleme im Spielaufbau hatte. Insgesamt mussten die Frankfurter an diesem Abend keine Höchstleistung vollbringen, um eine Runde weiterzukommen. Doch das ist auch ihre Stärke: Sie muss nicht spektakulär spielen, um erfolgreich zu sein. Das Ziel war es, mit allen Mitteln ins Halbfinale einzuziehen. Und das hat die Mannschaft ohne Mühe geschafft. Die unterirdische Leistung gegen Augsburg am vergangenen Sonntag scheint nur ein Arbeitsunfall und kein Vorbote einer schlechten Rückrunde gewesen zu sein.

Jetzt ist das Finale in Berlin wieder zum Greifen nahe. Um das Ergebnis des letzten Jahres zu wiederholen, brauchen die Adler am Sonntag natürlich auch ein wenig Losglück. Kommen die Adler aber um ein Duell mit den Bayern herum, ist alles möglich, denn alle anderen Kontrahenten sind absolut in der Reichweite der Eintracht. Ein Endspiel gegen die Bayern zum Abschluss einer, hoffentlich, auch in der Liga erfolgreichen Saison, wäre natürlich ein echter Leckerbissen. Davon sind die Frankfurter jetzt nur noch einen Schritt entfernt. (lg)