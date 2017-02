Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Mit durchwachsener Leistung ins Halbfinale

Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Eintracht rang Arminia Bielefeld im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 1:0 nieder. Dabei bekleckerte sich die Truppe von Niko Kovac nicht gerade mit Ruhm. Bielefeld war in der ersten Hälfte gleichwertig, in der zweiten Hälfte sogar leicht besser. Keeper Lukas Hradecky musste das ein oder andere Mal retten, sonst wäre das Spiel womöglich noch in die Verlängerung gegangen.



Trainer Kovac musste kurzfristig auf Makoto Hasebe und Bastian Oczipka verzichten. Die größte Überraschung des Abends war aber, dass Marco Russ nach seiner Erkrankung erstmals wieder im Kader stand und auf der Bank saß. Zu Beginn legte die Eintracht mit viel Schwung los und erzielte bereits in der Anfangsphase die Führung durch Danny Blum. Die wenigsten Experten rechneten wohl damit, dass dies das Tor des Tages sein würde.

Bilderstrecke DFB-Pokal: Eintracht schlägt Bielefeld mit 1:0 und steht im Halbfinale





Nach der frühen Führung dachten die meisten Zuschauer, dass die SGE das Spiel kontrollieren und sich den Zweitligist zurechtlegen würde. Dass es dazu nicht kam, war nicht nur der biederen Offensivleistung der Adler zu verdanken, sondern auch der starken Bielefelder. Arminia spielte nicht wie ein Zweitligist, der gegen den Abstieg in die 3. Liga kämpft.



Die Eintracht tat sich mit zunehmender Spieldauer immer schwerer gegen aufopferungsvoll kämpfende Gäste. Den Spielern war die Niederlagenserie in der Bundesliga anzumerken. Das Selbstvertrauen fehlte und so kam Bielefeld immer stärker in die Partie und war mehrmals nah dran am Ausgleich und der möglichen Verlängerung. Hradecky bewies aber wieder einmal seine Klasse und hielt seinen Kasten sauber. Im Endeffekt war es ein glücklicher Sieg, aufgrund der Torchancen der Bielefelder in der zweiten Halbzeit.



Zum Highlight des Abends kam es in der Nachspielzeit. Marco Russ stand zur Einwechslung bereit. Die Fans skandierten seinen Namen und wahrscheinlich hatte in diesem Moment jeder Zuschauer Gänsehaut, egal ob Fan der Eintracht oder nicht. Nach ein paar Momenten war dann Schluss und die Erleichterung war bei Spielern und Fans gleichermaßen groß.



Eine insgesamt sehr durchwachsene Leistung gegen einen Zweitligisten, der mindestens auf Augenhöhe agierte. Ein Lichtblick des Abends war Torschütze Blum, der jede Menge Alarm machte und sich weitere Chancen in der Startformation verdient hat. Am Sonntag geht es gegen den SC Freiburg. Dort wird solch eine Leistung nicht für Punkte reichen, da bedarf es einer klaren Steigerung. Das Positive ist, dass die Niederlagenserie und die Spiele ohne eigenen Treffer gestoppt wurde und natürlich der erste Einzug in ein Pokal-Halbfinale seit zehn Jahren.