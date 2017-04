Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Nur eine gute Spielhälfte ist zu wenig

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt verliert 0:1 beim 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt Vor den Augen der Kanzlerin: Eintracht verliert 0:1 in Köln Eintracht Frankfurt kann einfach kein Tor mehr schießen. Auch in Köln gehen die Hessen leer aus und verlieren trotz eines ansprechenden Auftritts 0:1. Die Geißböcke sammeln damit wichtige Punkte für die Europa League - beobachtet von einem prominenten Gast aus Berlin. clearing

"Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß", sagte einst Andy Brehme. Okay, die beste Torchance des Spiels für die Eintracht war ein Kopfball, doch man wird das Gefühl nicht los, dass jemand einen Fluch über die Frankfurter Offensive gelegt hat. Diesmal stand Ante Rebic die Latte im Weg, um die Torflaute der Adler zu beenden und von einer Führung beflügelt, den ersten Sieg in Köln seit 23 Jahren einzufahren. Wie schon gegen Gladbach fehlte ein wenig Glück beim Torabschluss, um dem Spiel eine andere Wendung zu geben. Es sollte aber wieder nicht sein.Doch es war nicht nur Abschlusspech allein, das zum achten sieglosen Spiel der Eintracht in Folge führte. Denn nach einer richtig guten ersten Hälfte, als die Frankfurter das Spiel klar beherrschten und so gut wie nichts vor dem eigenen Tor zuließen, stellten sie nach der Pause das Fußballspielen völlig ein. Die Kölner drängten die Frankfurter in die Defensive, aus der sie sich kaum noch befreien konnten. Dabei reichte den Kölnern eigentlich nur ein einziger gefährlicher Torschuss, um das Spiel zu ihrem Gunsten zu entscheiden. Ansonsten hatte Eintracht-Keeper Lukas Hradecky einen recht ruhigen Abend. Hier war eindeutig mehr drin für die SGE.Der Frust sitzt jetzt tief. Doch es bleibt keine Zeit, den verpassten Chancen nachzutrauern. Das nächste Spiel steigt bereits am Freitag. Und noch ist der Europapokal-Zug nicht abgefahren. Gegen Werder Bremen muss es wieder gehen. Denn so viel braunes Zeug kann an den Schuhen gar nicht kleben, damit die Eintracht nach nun 439 Minuten ohne Tor nicht endlich wieder jubeln könnte.(lg)