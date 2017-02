Eintracht vs. Ingolstadt: Adlerauge: Pleite, Pech und Pannen bei der Eintracht

Bilderstrecke Eintracht erleidet 0:2-Schlappe gegen den FC Ingolstadt

Mit dem 0:2 gegen Ingolstadt bezog die Eintracht in einer leicht kuriosen Begegnung die erste Heimniederlage der Saison. Es war aus Sicht der Frankfurter, die lange zu Zehnt spielen mussten, ein Spiel der Sorte Pleite, Pech und Pannen.Unglücklich waren sicher der 0:1-Rückstand nach einer Ecke, die keine war, der überzogene Platzverweis für Abraham, die Verletzung von Vallejo sowie der Elfmeter-Nachschuss von Hasebe an die Latte, der vor dem leeren Tor aber schon eher Unfähigkeit war.Bei allem Pech hat sich die Eintracht die Niederlage aber vor allem selbst zuzuschreiben. Der müde, leicht überhebliche Auftritt zu Beginn hatte den Tabellenvorletzten aus Ingolstadt geradezu zum frechen Mitspielen eingeladen.Auch ohne Schiri-Hilfe vor dem 0:1 wäre eine Gästeführung möglich und sogar verdient gewesen. Die Eintracht hatte nur eine einzige Chance in der ersten Hälfte, als der schwache Meier nach toller Vorarbeit von Rebic verpasste.Man merkt, dass im Mittelfeld der verletzte Fabian und der abgewanderte Huszti fehlen. Der ohne Zweifel talentierte Barkok ist von Beginn an noch überfordert. Spätestens nach diesem Spiel muss Trainer Kovac, der die Eintracht bisher so weit nach oben geführt hat, gegensteuern.Bereits beim 0:3 in Leverkusen waren bei einigen Spielern wie Meier und Oczipka Rückfälle in alte phlegmatische Verhaltensmuster zu beobachten gewesen, was wegen des verteidigten dritten Platzes und der Ausrede Pokal-Müdigkeit kaum jemand hören wollte.Natürlich darf man nicht vergessen, von wo die Eintracht herkommt und darf mit der bisherigen Saison mehr als zufrieden sein. Aber jetzt geht es nach Berlin. Und da droht ohne Abraham, den gelbgesperrten Mascarell und wahrscheinlich Vallejo die dritte Niederlage in Folge.Auch das wäre noch kein Beinbruch, aber Kovac wird die Zeichen erkannt haben. Die Eintracht muss in Zweikämpfen wieder stärker dagegenhalten und darf sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Es muss heißen: Wehret den Anfängen des Schlendrians!