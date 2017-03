Kommentar zu Eintracht-Niederlage gegen Freiburg: Adlerauge: Schiri stürzt Eintracht noch tiefer in die Krise

Jetzt ist die Krise nicht mehr wegzureden. Mit dem 1:2 gegen den SC Freiburg kassierte die SGE die vierte Niederlage hintereinander. Wenn sie, wie leider zu erwarten, am Samstag auch bei den formstarken Bayern verliert, ist das Kapital aus der überragenden Vorrunde praktisch aufgezehrt.

Die Eintracht wurde allerdings klar von Schiedsrichter Perl benachteiligt, der ihr ein eigentlich reguläres Tor von Rebic aberkannte, dafür aber den 1:2-Siegtreffer der Freiburger trotz klarer Abseitsstellung durchwinkte. Auch ein möglicher Handelfmeter kurz vor Schluss wurde der Eintracht verweigert. Schade, denn auch schon bei der letzten Heimniederlage gegen Ingolstadt war die SGE vom Schiri benachteiligt worden.

Die Eintracht muss sich aber auch an die eigene Nase fassen. Die Niederlagenserie, die nur vom schmeichelhaften Pokalsieg gegen den Zweitligisten Bielefeld unterbrochen wurde, ist kein Zufall. Gegen Freiburg hatte es für die Eintracht durch den frühen Führungstreffer von Hrgota zwar gut angefangen. Doch dann vergab Blum die große Chance zum 2:0, und hinten wurden beim Ausgleich durch Niederlechner ähnlich wie beim 0:1 in Berlin die Schwächen der Not-Innenverteidigung durch einen Pass in die Schnittstelle der Abwehr offengelegt. Trotz brauchbarer Ansätze fehlte es der Eintracht auch gegen Freiburg ohne den verletzten Fabian und den abgewanderten Huszti an Ballsicherheit im Mittelfeld. An Durchschlagskraft im Angriff mangelt es im neuen Jahr ohnehin. In sieben Bundesligaspielen hat die Eintracht seit Jahresbeginn gerade mal vier Treffer erzielt.

Die Frankfurter müssen jetzt versuchen, sich in München einigermaßen tapfer zu schlagen. Vor allem aber müssen sie in den anschließenden Heimspielen gegen Hamburg und Gladbach wieder punkten, um den freien Fall zu stoppen. Denn auch wenn es mit der Euro League nicht klappen sollte, müsste es am Ende zumindest ein einstelliger Tabellenplatz in Richtung 50 Saisonpunkte werden. Damit am Ende die Zyniker nicht recht behalten. Denn die fangen schon zu sagen, dass sie die alte wankelmütige Eintracht, die unter Kovac in der Vorrunde schon verschwunden schien, nun wiedererkennen.

Man darf nicht vergessen, dass die aktuelle Negativserie mit einer Niederlage gegen Leverkusen begann, die leichtfertig schöngeredet wurde. Man hat ja in den letzten Wochen gesehen, was aus den vermeintlich so starken Leverkusenern wurde. Zumindest die anschließende Niederlage gegen Ingolstadt war dann auch Bruder Leichtsinn geschuldet. Damit hatte die berühmte „Spirale des Misserfolgs“ (Bruchhagen) schon begonnen.

Jetzt ist Eintracht-Trainer Kovac fast so herausgefordert wie vor einem Jahr, als er die Eintracht in schier aussichtsloser Lage übernahm. Aber es sollte bei aller Kritik nicht vergessen werden, dass die Eintracht-Fans jetzt auf viel höherem Niveau jammern dürfen als im März 2016.

