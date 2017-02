Eintracht-Kommentar: Adlerauge: Schlappe für abwehrschwache Eintracht

Bilderstrecke Eintracht unterliegt Bayer 04 Leverkusen mit 0:3



Grund zur Hoffnung gibt es: Denn im Spiel nach vorne zeigte die Eintracht selbst in Leverkusen nach einer schläfrigen Anfangsphase stellenweise ansehnlichen Fußball, konnte allerdings ihre gut herausgespielten Chancen durch Gacinovic, Hrgota und Meier nicht verwerten. Hinten wackelten die Frankfurter aber das ganze Spiel über bedenklich. Die Abwehr- und Mittelfeldspieler standen neben ihren Schuhen und waren Immer wieder zu weit von den Gegenspielern weg.



Oft konnten selbst mehrere Frankfurter den ballführenden Leverkusener in der Gefahrenzone nicht stören. Selbst scheinbar schon eroberte Bälle gingen durch unentschlossenes und pomadiges Agieren der SGE-Spieler immer wieder verloren. Typisch, dass nach einem entsprechenden Lapsus des oft zu hektischen Michael Hector, der den verletzten Abwehrchef David Abraham nicht ersetzen konnte, Chicharito Leverkusen früh in Führung bringen konnte. Später ließ der Mexikaner nach einem Stellungsfehler von Oczipka noch seinen zweiten Treffer folgen.



Leider schlief der Eintracht-Linksverteidiger auch vor dem dritten Leverkusener Tor durch Volland. Sein Beispiel zeigt, dass das bisher so stabile Eintracht-Hoch selbst unter Trainer Kovac kein Selbstläufer ist. Doch der Eintracht-Coach weiß wohl am besten selbst, dass eine Rückentwicklung der Mannschaft nur durch tägliche Arbeit an Taktik, Zweikampfverhalten und Mentalität zu verhindern ist. In der Mannschaft gibt es immer noch einige Wackelkandidaten, die die tägliche Ansprache brauchen.

Man musste fast mal wieder mit einem Rückschlag rechnen, aber nicht mit einer solchen Schlappe. Nach drei Siegen in Bundesliga und Pokal setzte es mit dem 0:3 in Leverkusen eine bittere Niederlage für die Eintracht, die vor allem hinten schlampig und fahrlässig wie in schlechten alten Vor-Kovac-Zeiten agierte. Manche Spieler wirkten, als seien Ihnen die jüngsten Erfolge zu Kopf gestiegen.Doch dem Trainer ist zuzutrauen, dass er das bisher so erfolgreiche Team schnell wieder in die Spur bekommt. Das war ihm auch nach der heftigen Niederlage zu Jahresbeginn in Leipzig gelungen. Um weiter in Richtung Europa zu schauen, wäre es günstig, schon am Samstag mit einem Heimsieg gegen Ingolstadt den Schalter wieder umzulegen.Fairerweise muss man aber sagen, dass es in Leverkusen sicher auch eine Rolle spielte, dass die Gastgeber unter der Woche im Gegensatz zur Eintracht keine Körner im Pokal gelassen hatten. Wenn die richtigen Lehren aus der Niederlage gezogen werden, ist für die SGE letztlich nichts passiert. In Leverkusen hat eine Mannschaft mit Champions-League-Potential, die bisher unter Wert spielte, dieses Potential abgerufen. Und die Eintracht steht zwar weit oben, aber es wäre vermessen, von der Mannschaft jede Woche Spitzenleistungen zu erwarten.