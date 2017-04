Eintracht-Kommentar: Adlerauge: Stark gespielt, aber Eintracht trifft das Tor nicht mehr

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Es ist wie verhext! Die Eintracht trifft das Tor nicht mehr und kam trotz bärenstarker Leistung gegen Gladbach nicht über ein 0:0 hinaus. Selbst einen Elfmeter konnte Fabian nicht zum Siegtor nutzen. Es war bereits der vierte von fünf Elfmetern, den die SGE in dieser Saison vergab. Im Kalenderjahr 2017 hat die Eintracht in zehn Bundesligaspielen ganze vier Tore geschossen. Immerhin konnte die SGE mit dem einen Punkt eine weitere Absicherung nach hinten schaffen.In dieser vertrackten Saison könnte es tatsächlich sein, dass man 39, 40 Punkte braucht, um nicht als 16. in die Relegation gezogen zu werden. Das Spiel bewies aber, dass die SGE trotz der Tor- und Ergebniskrise spielerisch und kämpferisch in Form ist. Die Eintracht hatte abgesehen von zwei fußballerischen Wacklern von Torwart Hradecky vor allem eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt. Chandler, der mit überragenden Flankenläufen und Pässen glänzte, und Spielmacher Fabian waren die Triebfedern. Aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Schon nach wenigen Sekunden fiel das Leder Rebic vor die Füße, der aber den Kasten verfehlte. Bei allem Können und körperlicher Durchsetzungskraft schießt er einfach zu wenig Tore. In der 26. Minute wurde Fabians Schuss nach toller Chandler-Vorarbeit abgeblockt. In der zweiten Halbzeit arbeitete Hrgota nach Fabians tollem Pass an seinem beginnenden Ruf als Chancentod.Später war es dann Fabian selbst, der seine ansonsten tolle Leistung nicht mit dem Elfmetertor krönen konnte. Schade, aber wenn die SGE so weiterspielt, wird sie schon bald auch wieder mal gewinnen. In dieser englischen Woche hat sie in Köln und gegen Bremen gleich zweimal die Gelegenheit dazu.