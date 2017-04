Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Starke Eintracht hat kein Glück

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Das ist bitter! Quasi mit dem Schlusspfiff köpft Benjamin Hübner, Sohn von Eintracht-Manager Bruno Hübner, die TSG Hoffenheim in Führung und zum Sieg. Dabei hätte sich die SGE durch eine couragierte und konzentrierte Leistung einen Punkt verdient gehabt gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, der über die gesamten 90 Minuten nicht viel eingefallen ist, um den Sieg nach Hause zu bringen.Nicht wenige Experten gingen davon aus, dass die Eintracht nach 120 Minuten am Dienstag im Pokal gegen Mönchengladbach und den neu dazugekommenen Verletzten, von Hoffenheim nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wird. Die Adler bewiesen aber das Gegenteil, verteidigten von Anfang an leidenschaftlich und ließen nur selten gefährliche Szenen der TSG zu. Trotz der Müdigkeit war der Wille zu sehen, auch bei den offensivstarken und ausgeruhten Hoffenheimer Punkte mitzunehmen. Diese Mannschaft hat Charakter, dass sie nur wenige Tage nach dem Pokalfight wieder so ein Spiel zeigt. Chapeau!Nach einer ersten Hälfte, in der die Eintracht so spielte, wie es alle erwartet hatten - defensiv, ohne Drang nach vorne - verwunderten die Spieler der SGE wohl alle Zuschauer im Stadion und vor den TV-Geräten, denn in Hälfte zwei gestaltete sie das Spiel ausgeglichen und hatte sogar die größte Chance des Spiels, als Haris Seferovic alleine auf Keeper Baumann zulief, den Ball aber nicht am Keeper der Kraichgauer vorbeibrachte. Nichts war mehr zu sehen von schweren Beinen oder großer Müdigkeit, obwohl diese zweifelsohne vorhanden war.Dieser Mannschaft ist alles zuzutrauen! Die letzten Bundesliga-Spiele werden zur Generealprobe für das große Spiel in Berlin. In den drei noch verbleibenden Bundesligaspielen kann und wird sich das Team von Trainer Kovac das nötige Selbstvertrauen tanken, um Dortmund am 27. Mai einen heißen Kampf zu liefern.