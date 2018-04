In diesem Spiel lief so ziemlich alles schief aus der Sicht der Eintracht, was nur schiefgehen konnte. Vergebene hundertprozentige Chancen, Gegentor aus dem nichts nach einem Elfmeter, Rot für Hasebe – am Ende steht eine Niederlage, die deutlich zu hoch ausgefallen ist.

Eintracht Frankfurt Herber Rückschlag für Frankfurt: 0:3 gegen Hertha Eintracht Frankfurt hat den Schwung vom erneuten Einzug ins Pokal-Endspiel nicht mitnehmen können und einen Rückschlag im Kampf um einen internationalen Startplatz erlitten.

Zur Halbzeit hatte man den Eindruck, dass es an diesem Tag nur einen Sieger geben kann – die Eintracht. Jovic und Gacinovic hatten hochkarätige Torchancen vergeben, die Hertha blieb hingegen harmlos. Doch nach dem Gegentreffer wirkte die Eintracht völlig konsterniert und verunsichert und wusste auf die Führung der Herthaner keine Antwort zu finden.

Die Kovac-Elf war im Vergleich zum Auftritt in den ersten 45 Minuten nicht wiederzuerkennen und fiel trotz weiterhin engagierten Auftretens völlig auseinander. Sinnbildlich dafür war das Verhalten von Makoto Hasebe, dem die Nerven versagten. Die weiterhin mäßig spielenden Herthaner nutzten dies konsequent aus und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe – so hoch hätten sie unter normalen Umständen niemals gewinnen können.

Jetzt muss die Eintracht aufpassen, dass der siebte Platz nicht in Gefahr gerät. Es wäre sehr ärgerlich, wenn die Frankfurter die unter dem Strich gute Saison ohne Europapokal-Ticket beenden würden.