Bilderstrecke Eintracht erkämpft Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach

Das souveräne 0:0 der Eintracht in Gladbach zeigte die enormen Fortschritte, die die Frankfurter gemacht haben. Am Ende wirkten die Gastgeber fast glücklicher mit dem Remis als die Eintracht, die über 90 Minuten die sogar leicht bessere Mannschaft war. Mit fünf Punkten aus drei Auswärtsspielen und dem schweren Heimspiel gegen die Bayern plus dem Pokal-Weiterkommen ist dieser Monat statt des für die Eintracht typischen schwarzen ein leuchtender Oktober geworden.Die Eintracht hatte in Gladbach vor allem eine starke und selbstbewusste erste Halbzeit gespielt. Schade, dass Fabian nach Vorarbeit von Hrgota zu Beginn eine Kerze statt eines Torschusses produzierte und Hrgota später, von Gacinovic mit herrlichem Hackentrick freigespielt, nicht auf den mitgelaufenen Fabian zurücklegte. Aber der Ball lief gut durch die Reihen, kein Vergleich mit dem, was die Eintracht in der vergangenen Saison zusammenkickte. Als Trainer Kovac die Mannschaft vor einem guten halben Jahr übernommen hatte, hatte es ein hoffnungsloses 0:3 in Gladbach gegeben. Diesmal hat die Mannschaft absolut standgehalten, war in der Abwehr stabil und hat einige feine Kombinationen auf engem Raum gespielt.15 Punkte nach neun Spielen, eine funktionierende Mannschaft und ein Trainer mit Ideen und natürlicher Autorität: das kann eigentlich nur in Richtung einstelliger Tabellenplatz führen. Weiter so, Eintracht !