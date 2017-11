Eintracht Frankfurt: Adlerauge: Wieder hat es nicht für Hoffenheim gereicht

Eigentlich hätte es der perfekte Nachmittag für alle Adler werden können. Doch in der Nachspielzeit der Partie gegen Hoffenheim legt sich ein dunkler Schleier über den bärenstarken Auftritt der Eintracht. Am Ende geht das Spiel 1:1 unentschieden aus. Hoffenheim feiert den Punkt, die Eintracht muss sich über zwei verlorene Punkte ärgern.

Denn Frankfurt war von Beginn an überlegen, lieferte die bessere Performance ab. Den Hoffenheimern fehlte die Kreativität um die Abwehrwand der Eintracht zu durchbrechen. Und Sandro Wagner? Bis auf eine dicke Chance findet der Stürmer in diesem Spiel nicht statt. Er wird in der 63. Minute ausgewechselt.

Nach dem Treffer von Kevin-Prince Boateng strotzen die Frankfurter nur so vor Selbstbewusstsein. Ganz heimlich schielten einige Fans vielleicht schon erfreut auf die Tabelle. Wieder einmal ein goldener Herbst. Grund zur Sorge, die Eintracht könnte in der Rückrunde wieder abrutschen, gibt es in dieser Saison nicht. Denn Kovac kann auf einen breiten Kader zurückgreifen. Und trotzdem hat es für die Hoffenheimer wieder nicht gereicht.

Ab der 70 Minute etwa scheint die Konzentration der Frankfurter nachzulassen, sie lassen sich immer weiter nach hinten drücken. In der Nachspielzeit schlägt die TSG die Eintracht dann mit ihren eigenen Mitteln. Und am Ende muss sich die Eintracht über zwei verlorene Punkte ärgern. Dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist und noch ein Punkt gerettet werden konnte, tröstet nur wenig. Denn die Eintracht hätte diesen Sieg mehr verdient als die Kraichgauer das Unentschieden.