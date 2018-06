Eintracht Frankfurt: Alex Meier bei Hannover 96 im Gespräch

Eintracht Frankfurt Wie Jovic seinen Marktwert um ein Vielfaches steigerte

Fußball. Es gab viele besondere Momente in der Pokalsieger-Saison der Frankfurter Eintracht, einige waren wegweisend über den Tag hinaus. Wir stellen sie in einer Serie in loser Folge vor – diesmal: die Hacke von Luka Jovic. mehr