Eintracht Frankfurt: Alex Meier steht vor Comeback

Gespielt hat Alexander Meier zuletzt am 27.Mai vergangenen Jahres im Pokalendspiel. Seitdem ist er dreimal am Fuß operiert worden, zuletzt im November letzten Jahres. Seit gut einer Woche steht der Kapitän der Eintracht wieder im Training. Und hofft jetzt auf ein paar Einsatzminuten im Freundschaftsspiel am Mittwoch (14 Uhr, Riederwald unter Ausschluss der Öffentlichkeit) gegen den FC Kazanka Moskau. „Vielleicht klappt’s ja für ein paar Minuten“, sagt der 35 Jahre alte Meier, der die ersten Trainingsbelastungen schmerzfrei überstanden hat. Trainer Niko Kovac will sich am Dienstag mit den Medizinern und Meier absprechen, ob ein Einsatz schon möglich und sinnvoll ist.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]