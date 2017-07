Radfahren, joggen und geduldig bleiben: Alex Meiers Weg zum Comeback

Montagvormittag, Reha-Studio „R 2“ in Neu-Isenburg: Alexander Meier sitzt auf dem Fahrrad, strampelt an gegen den Frust, gegen eine Verletzung, gegen eine Krankheit. Er fühle sich „ganz normal“, sagt er, dass bei ihm die Infektionskrankheit „Borreliose“ festgestellt worden ist, habe ihn total überrascht. Niemand habe daran gedacht, auch er nicht.

Eine Blutuntersuchung hat die tückische Krankheit bei dem Profi des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt dann am letzten Freitag zutage gefördert. Womöglich war die Borreliose auch schuld an Meiers Fußverletzung, die im Frühjahr dieses Jahres so viele Rätsel aufgegeben hatte. Nun muss er einen Monat Antibiotika einnehmen und hoffen, dass die Behandlung anschlägt und sich die Werte deutlich verbessern. Danach wird umgestellt auf ein anderes Medikament, schließlich wird in zwei Monaten noch einmal eine Woche Antibiotika verabreicht. Das ist die normale Vorgehensweise bei dieser Erkrankung. Und es wird neue Blutuntersuchungen geben, die zeigen, ob die Krankheit schon überwunden ist. Bis dahin darf Meier trainieren, mit angezogener Handbremse zwar, aber immerhin.

Am gestrigen Montag hat er an die Viertelstunde auf dem Ergometer noch eine Viertelstunde Joggen in einem nahe gelegenen Waldstück angefügt. Das tut der Seele gut und es tut dem operierten Knöchel gut. Die Rehamaßnahmen nach der Entfernung eines Knochenstückchens im rechten Sprunggelenk will Meier ohne Einschränkung in aller Ruhe fortsetzen.

Dies sei „das einzig Gute“ an der Krankheit. Und natürlich denkt er schon an sein Comeback in der Bundesliga. September oder Oktober könnte es vielleicht so weit sein. Wenn denn alles gut geht mit der so unberechenbaren Borreliose.

Die anderen Gäste im Rehastudio fühlen mit. „Gute Besserung Herr Meier“, sagt eine ältere Dame, „ich drücke ganz fest die Daumen, dass sie bald zurückkommen, wir brauchen sie.“ Mit „wir“ meint sie natürlich die Frankfurter Eintracht. Meier verschwendet keinen Gedanken an ein Ende seiner Karriere. „Ich werde alles dafür tun, um wieder vollständig gesund zu werden“, sagt der 34 Jahre alte Kapitän des hessischen Bundesligisten, „vielleicht wird es jetzt ein wenig länger dauern, aber es wirft mich nicht um.“

(pes)