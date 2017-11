Eintracht Frankfurt: Alle Ereignisse des noch jungen Vereinslebens

Fußballer sind Statistiker. Alle Ereignisse rund um ein Fußballspiel werden mittlerweile penibel erfasst, nach Spielende kann man das Spiel auch zahlenmäßig genau nachvollziehen. Ballbesitzquote, Laufwege, Ballkontakte, all das wird dokumentiert.

Diese Möglichkeiten hatte man in den Anfangstagen des Fußballs noch nicht, und trotzdem haben die Fußball-Vorväter auch genau darauf geachtet, historische Ereignisse zu dokumentieren.

Bild-Zoom Albert Pohlenk, Gründervater der Eintracht.

Im Eintracht Frankfurt Museum ist das erste Spielberichtsbuch der Victoria, des ältesten Vorgängervereins der Eintracht, erhalten geblieben. In dieses haben die Verantwortlichen alle Ereignisse des noch jungen Vereinslebens genau dokumentiert. Am 8. März wurde die Victoria in der Hohenzollernstraße gegründet, am 19. März stand das erste Spiel an.

Wir zitieren aus dem Buch: „Victoria“ tritt zum ersten mal auf und beginnt ihre Spiele mit einem Gesellschaft-Spiel c/a FC Bockenheim 1899. Es gelingt ihr auch über denselben mit 4:1 Goal zu siegen. Die erste Mannschaft „Victorias“ bestand aus folgenden Mitgliedern: Müller, Birkner, (Baks), Trolliet, Riese, abwechselnd (Goal) Gerhardt, Seubert, Trolliet (Halves), Reick, Heil, Pohlenk, Schmidt, Schnug (Forwards). Es waren dies die Leute, welche Victorias Farben zum ersten Mal auf dem Spielfeld gleich siegreich vertraten. A. Pohlenk. I Cpt.“

Damit ist die erste Aufstellung der Eintracht überliefert, leider hat Kapitän Albert Pohlenk, der heute auch als der Gründervater der Eintracht gilt, die Torschützen nicht vermerkt. Ansonsten findet man im Spielberichtsbuch alle wichtigen Vereinsinformationen bis in das Jahr 1907 hinein. So fand am 19. November 1899, also fast auf den Tag genau vor 118 Jahren, auf der Hundswiese in Frankfurt ein Übungsspiel der Victoria statt. Die Hundswiese war übrigens die erste Heimat der Eintracht. Hier, auf Höhe der heutigen Miquelallee, kickten die Victoria und der zweite Eintracht-Vorgänger „Frankfurter Kickers“. 1911 schlossen sich die beiden Vereine zum „Frankfurter Fußballverein“ zusammen, 1920 fusionierte dieser dann mit der „Frankfurter Turngemeinde“. Erst jetzt wurde der Name Eintracht gewählt. Die Eintracht fand am Riederwald eine Heimat – und in den Statistiken wurden nun auch immer die Torschützen vermerkt.

Wobei wir da bis heute auf der Suche nach einem Torschützen sind. Ulrich Matheja, „kicker“-Redakteur und Autor des Standard-Werks „Schlappekicker und Himmelsstürmer“, sucht seit Jahren den Torschützen des einen Eintracht-Treffers beim 1:4 gegen den FC Nürnberg am 11. November 1945. Damals sahen 9000 Zuschauer die Niederlage der Eintracht, für den Club trafen Pöschl (2), Morlock und Überlein II. Wer das Eintracht-Tor geschossen hat, ist nicht überliefert. Also unser flehender Aufruf: Wer damals am Rosegger-Platz beim Spiel gegen den Club war: Geben Sie uns den Schützen durch!