Eintracht Frankfurt: Alle wollen nach Berlin

Frankfurt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Frankfurt ein Fieber ausgebrochen – das Pokalfieber. Und der neue Sehnsuchtsort der davon befallenen heißt Berlin. Am 27. Mai steigt in der Hauptstadt das Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund – aber nicht jeder Fußballverrückte, der das vielleicht möchte, wird dabei sein.Egal, ob verletzt oder gesund, die Profis der Eintracht haben zumindest die Reise, die Unterkunft und einen Platz im Stadion sicher. Bei den Fans ist das anders. Die Eintracht bekommt wie der BVB nur 20 000 der knapp 75 000 Karten für das Olympiastadion. Die anderen 35 000 Tickets werden über den DFB unter anderem an seine Sponsoren, aber auch frei verkauft.In Frankfurt hat längst ein Run auf die Tickets eingesetzt. Mehr als 40 000 wollen in die Hauptstadt und die „Adler“ unterstützen. Die 27 000 Dauerkarteninhaber, Vereinsmitglieder und Fan-Club-Mitglieder stehen ganz vorne in der Reihe, die bedient werden könnten. Sollten Tickets übrig bleiben, soll es ein Losverfahren geben. Doch dazu wird es ziemlich sicher nicht kommen.Wer sich eine Karte sichern kann, hat einen ersten Schritt getan. Aber weitere Hürden vor sich. Denn Berlin ist am Finalwochenende völlig überfüllt. Es findet auch noch der evangelische Kirchentag statt, auf dem der ehemalige US-Präsident Barack Obama reden wird. Auch da werden mehr als 100 000 Menschen erwartet. Hotelzimmer sind ebenso rar wie Ferienwohnungen und kaum noch bezahlbar.Auch die Anreise wird nicht so einfach. Die meisten Flüge von Frankfurt in die Hauptstadt sind schon lange ausgebucht, auch die Züge sind voll. Und so wird es wohl eine Invasion von Reisebussen geben. Trost für alle, die keine Karten erhalten, Trost für alle, die daheim bleiben müssen: In Frankfurt wird es wohl ein Public Viewing in der Arena geben. Fix beschlossen ist das noch nicht, aber die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss.Und auch am „Rahmenprogramm“ in Berlin wird gefeilt. Sowohl die Eintracht als auch Borussia Dortmund werden tagsüber bis zum Anpfiff Fan-Feste veranstalten. Vorgesehen dafür sind der durch den Weihnachtsmarkt-Anschlag zu trauriger Berühmtheit gekommene Breitscheidplatz im Westen der Stadt und der Alexanderplatz im Osten.Bei der Eintracht ist man noch in der Diskussion darüber wie das Programm – in Zusammenarbeit mit Sponsoren – gestaltet wird. Geplant ist jedenfalls unter anderem, auf der Bühne Frankfurter Pokal-Helden früherer Jahre zu präsenti