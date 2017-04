Eintracht Frankfurt: Alles, was Sie zum Spiel gegen Hoffenheim wissen müssen

Eintracht Frankfurt Personalnot: Mit Fantasie gegen Hoffenheim Die Marschroute ist klar: Der Pokal-Coup soll der Eintracht für den Endspurt in der Bundesliga Auftrieb geben. So auch am Sonntag in Hoffenheim. Die gute Stimmung wird derweil nur von personellen Sorgen getrübt. clearing

Eintracht Frankfurt Blick auf den Gegner: Hoffenheim – das Team der Stunde Nach dem Pokal ist vor der Liga. Die Eintracht trifft am 31. Spieltag auf die TSG Hoffenheim. Wie ist die Lage im Kraichgau? Wir haben die TSG unter die Lupe genommen.

Eintracht Frankfurt Eintracht vs. Hoffenheim: Der Faktencheck zum Spiel im Quiz Am Sonntag muss die Eintracht in der Liga gegen Hoffenheim ran. Die Kraichgauer präsentieren sich in dieser Saison in ausgezeichneter Form. Sind Sie fit für die Partie?

Eintracht Frankfurt Eintracht vs. Hoffenheim: Die Spieler im Duell "Mann gegen Mann" Am Sonntag reist die Eintracht nach Sinsheim. Die Hoffenheimer spielen eine tolle Saison und haben sich schon für die Europaleague qualifiziert. Wir haben die Spieler im Duell "Mann gegen Mann" gegenübergestellt.

Die Eintracht reist heute zu einem brisanten Spiel nach Sinsheim. Während bei der TSG Hoffenheim nur der Einsatz von Andrej Kramaric wegen Schulterproblemen fraglich ist, muss die Eintracht unter anderen Torjäger Alex Meier, Mijat Gacinovic und Omar Mascarell ersetzen. Die aktuell auf Platz vier stehenden Kraichgauer werden alles daran setzen, ihre Chance auf die Champions-League-Qualifikation zu wahren. Und auch in Frankfurt wird ja vom Europapokal geträumt. Würde die Eintracht (Platz 10) den siebten Platz erreichen, der aktuell nur einen Punkt entfernt ist, wäre sie sicher für die Europa League qualifiziert.