Eintracht Frankfurt: Alles, was Sie zum Spiel gegen Mönchengladbach wissen müssen

Die Frankfurter Commerzbank-Arena wird zum fünften Mal in dieser Spielzeit ausverkauft sein. Die Arena wird mit 51.000 Zuschauern vollbesetzt sein. Es ist daher von Vorteil, frühzeitig anzureisen. Im besten Fall benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel und lassen das Auto stehen. So kommen Sie garantiert ohne Verspätung am Stadion an.Eintracht Frankfurt bittet des Weiteren darum, "auf das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken nach Möglichkeit zu verzichten". Aufgrund der unveränderten allgemeinen Sicherheitslage kann es zusätzlich zu verstärkten Kontrollen am Einlass kommen. Damit also alle pünktlich zum Anpfiff auf ihrem Platz sein können, bitte nicht erst auf den letzten Drücker kommen.Einige Adler waren in der Länderspielpause für ihre Heimatländer aktiv. Wie sich die Jungs in den Länderspielen geschlagen haben, erfahrt ihrDie Spieler der Borussia kommen immer besser in Form, nachdem die Hinrunde eher durchwachsen war. Doch sind sie auch stärker als die Jungs der SGE? Wir haben die Spieler einem individuellen Check unterzogen und gefragt: Wer ist besser, Eintracht oder Gladbach?Wer das Duell gewinnt, lesen SieEin Fußballspiel löst immer Diskussionsbedarf aus. Sind Sie fit für Diskussionen mit anderen Fans? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz zum Spiel gegen die Fohlen.Wie sind die Fohlen derzeit drauf und wie schwer wird es für die Eintracht, das Spiel zu gewinnen? Wir haben die Gladbacher unter die Lupe genommen. Wie es aktuell läuft bei den Rheinländern, erfahren Sie