Eintracht Frankfurt: Alles, was Sie zum Spiel gegen den HSV wissen müssen

Bruchhagens Wiederkehr

Eintracht Frankfurt Diesmal gibt es keine Blumen Dreizehn Jahre hat Heribert Bruchhagen die Geschicke der Eintracht bestimmt. Er vermisst die netten Menschen und den Main. clearing

"Die Eintracht gewinnt gegen den HSV, weil..."

Gewinnspiel-Auflösung „Die Eintracht gewinnt gegen den HSV, weil….“ Die FNP verlost zwei Tickets für das Spiel der Eintracht gegen den HSV am Samstag. Alles was die Fans dafür tun mussten, war den Satz so kreativ wie möglich zu vervollständigen. Die Antworten sind berauschend. clearing

Fakten zum Spiel

Eintracht Quiz Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum HSV-Spiel Die Eintracht trifft am Samstag auf den Hamburger SV. Wie fit sind Sie für das Spiel? Testen Sie ihr Wissen mit unserem Quiz zum Spieltag. clearing

Blick auf den Gegner

Eintracht Frankfurt Blick auf den Gegner: Nordischer Aufwind weht durch ... Das Bayernspiel ist abgehakt, mit dem HSV wartet der nächste Gegner. Wie ist die Lage bei den Hanseaten? Wir haben den Hamburger SV unter die Lupe genommen. clearing

Duell "Mann gegen Mann"

Eintracht Frankfurt Eintracht vs. Hamburg: Die Spieler im Duell "Mann gegen ... Am Samstag empfängt die Eintracht den Hamburger SV. Wir haben die beiden Teams im Duell "Mann gegen Mann" unter die Lupe genommen. clearing

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Wenn am Samstag um 18.25 Uhr "Im Herzen von Europa" erklingt, wird die Commerzbank-Arena im Spiel gegen den Hamburger SV zum vierten Mal in dieser Saison ausverkauft sein. Es ist daher von Vorteil, frühzeitig anzureisen. Außerdem könnte es aufgrund einer Großdemonstration mit etwa 20.000 erwarteten Teilnehmern zu Behinderungen kommen. Wenn möglich, sollte das Gebiet also weiträumig umfahren werden.Eintracht Frankfurt bittet des Weiteren darum, "auf das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken nach Möglichkeit zu verzichten". Aufgrund der unveränderten allgemeinen Sicherheitslage kann es zusätzlich zu verstärkten Kontrollen am Einlass kommen. Damit also alle pünktlich zum Anpfiff auf ihrem Platz sein können, bitte nicht erst auf den letzten Drücker kommen.Das Spiel gegen den HSV ist ein absolutes Traditionsspiel. Die beiden Teams treffen nämlich schon zum 96. Mal in der Bundesliga aufeinander. Heribert Bruchhagen – 13 Jahre Vorstandsvorsitzender der Eintracht – wird als Vorstandsvorsitzender des HSV nach Frankfurt zurückkehren.Was Bruchhagen zu dieser besonderen Rückkehr sagt, lesen Sie hier Wir haben Sie gefragt, warum die Eintracht auf jeden Fall am Samstag gegen den HSV gewinnt. Die besten Antworten lesen Sie hier Ein Fußballspiel löst immer Diskussionsbedarf aus. Sind Sie fit für Diskussionen mitanderen Fans? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz zum Spiel gegen den HSV.Der HSV hat derzeit einen Lauf. Nur der FC Bayern (17) und Gladbach (15) holten in der Rückrunde mehr Punkte als Hamburg (13, wie Dortmund). Die Hanseaten konnten sich damit bereits so viele Zähler wie in der gesamten Hinrunde erspielen.Weitere Fakten zum Gegner Hamburger SV lesen Sie hier Trozt ihrer derzeitigen Form haben die Spieler des HSV in dieser Saison auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Wir haben die Spieler einem individuellen Check unterzogen und gefragt: Wer ist besser, Eintracht oder HSV?Wer das Duell gewinnt, lesen Sie hier