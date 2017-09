Eintracht Frankfurt: Alles, was Sie zur Partie gegen den VfB Stuttgart wissen müssen

Große Brötchen backt der VfB Stuttgart nach dem Wiederaufstieg aus der Zweitklassigkeit bislang zwar noch keine – warum die Schwaben bei ihrem Gastspiel in Frankfurt am Samstag für die Eintracht dennoch ein Kontrahent auf Augenhöhe sein dürften, verrät unser Blick auf den Gegner

Große Brötchen backt der VfB Stuttgart nach dem Wiederaufstieg aus der Zweitklassigkeit bislang zwar noch keine – warum die Schwaben bei ihrem Gastspiel in Frankfurt am Samstag für die Eintracht dennoch ein Kontrahent auf Augenhöhe sein dürften, verrät unser Blick auf den Gegner.

Am Samstag spielt die Eintracht in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz