Eintracht Frankfurt: An der Taktiktafel: Das sind die Rollen des Tausendsassas Marius Wolf

Ob denn nun Marius Wolf tatsächlich als „Manndecker“ gegen Dortmunds Nuri Sahin aufgestellt worden war, wurde Eintracht-Trainer Niko Kovac gefragt. Der rollte die Augen und schüttelte den Kopf – und musste dann etwas weiter ausholen, um die Rolle des Torschützen zum 2:2 irgendwie zu erklären, ohne zu erwähnen, dass ein Teil der Aufgabe ganz sicher war, dem Dortmunder Spielmacher auf den Füßen zu stehen. Mit zwei Stürmern die Innenverteidiger des Gegners anzulaufen und dabei zu verhindern, dass diese sich mit leichten Pässen auf den zentralen Sechser Sahin befreien können, war jedenfalls der Plan des Frankfurter Trainers. Und so spielten Ante Rebic und Sebastien Haller bei gegnerischem Spielaufbau nebeneinander auf der Breite der Dortmunder Innenverteidiger und Wolf sicherte zentral im Rücken der Kollegen ab. Dass er dabei oft Sahin zustellte, war durchaus gewollt.

Wie weit Kovac und Wolf zu gehen bereit waren, um die Kreise des Dortmunder Spielmachers einzuengen, konnte man sehr deutlich vor dem 1:0 für die Gäste erkennen: Vorlagengeber Bartra war schon am Ball als Sahin Wolf noch entwischte, der ihm zuvor bis an den Strafraum gefolgt war und ihn dann für drei Sekunden aus den Augen verlor. Sahin erkannte die Gelegenheit sofort, die sich für ihn da auftat. Seinen drei in vorderster Linie postierten Mitspielern hatten sich bereits drei Frankfurter Abwehrspieler zugeordnet und so blieb genau jene eine Lücke, die er nutzte, um aus Hasebes Rücken kommend für die Dortmunder Führung zu sorgen (siehe Grafik, rechte Hälfte).

Sahin war aber nicht nur für diese eine Lücke im Eintracht-Strafraum zuständig, sondern positionsbedingt auch für manche der Lücken in der Dortmunder Hintermannschaft – die sich im ersten Abschnitt vor allem im Zentrum auftaten. Denn im Gegensatz zur Eintracht spielten die Dortmunder mit vier Mann auf der hintersten Linie und mit Sahin, der meist ein paar Schritte davor agierte. Bei Bedarf rückte er aber auch als fünfter Mann ins Zentrum der Abwehrkette, also zwischen Julian Weigl, der gar kein Innenverteidiger ist, und neben Neven Subotic, der seit anderthalb Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten hatte. Zwischen ihnen lag die Dortmunder Problemzone (siehe Grafik, linke Seite).

Bei zwei Chancen für Rebic vor dem 0:1 und Möglichkeiten für Haller, Wolf und Rebic danach enttarnte die Eintracht diese Schwachstelle – und es passierte, was Niko Kovac garantiert vorausgesehen hatte: Bei Ballgewinnen im Mittelfeld ergab sich einige Male die Situation, dass der eben noch direkt gegen Sahin spielende Wolf im Zentrum als zusätzlicher dritter Stürmer zur Verfügung stand.

Das Chancenplus für die Eintracht in Halbzeit eins war das Resultat dieses Plans. Dass Wolf im entscheidenden Moment vor dem gegnerischen Tor zwei oder dreimal die Technik im Stick ließ, hatte natürlich auch mit dem enormen läuferischen Aufwand zu tun, den er betreiben musste, um auch noch seinen Offensivaufgaben gerecht zu werden. Im zweiten Abschnitt spielte Wolf zunächst weiter im Zentrum, bei Ballbesitz aber deutlich mehr Rechtsaußen und auch kurz auch mal rechter Verteidiger. Und als er kaum noch laufen konnte, schickte ihn Mijat Gacinovic in die Schnittstelle, und er belohnte sich mit dem 2:2 für seine herausragende Leistung. Außerdem war sein Auftritt ein Beleg dafür, was Kovac von seinen Spielen fordert und von ihnen behauptet: Wer in der Bundesliga bestehen will, muss taktisch enorm flexibel sein.

