Eintracht Frankfurt: An der Taktiktafel: Hoch pressen, tief stehen, vertikal spielen?

Das von Bundestrainer Jogi Löw propagierte „vertikale Spiel“ ist nicht jedermanns Sache. Also nicht, dass nicht nahezu jeder Trainer und Zuschauer begeistert davon wäre, wenn seine Mannschaft schnell und gradlinig nach vorne spielte. Das schon. Nur ob es sich dabei richtungstechnisch um „vertikales Spiel“ handelt? Per Definition bedeutet vertikal ja lotrecht, also im rechten Winkel zur Erdoberfläche. So oder so ähnlich hat man zwar auch schon Mannschaften Fußball spielen sehen, was der Bundestrainer meint, ist aber etwas anderes. Schauen wir uns also die Taktiktafel an (siehe Grafik). Und schon sehen wir: Hier spielt die Eintracht von unten nach oben, also „vertikal“ sobald es in Richtung gegnerisches Tor geht.

Nun gibt es unter den Trainern und Trainer-Ausbildern auch diejenigen, die mit dieser Sichtweise nicht einverstanden sind. Ich kenne einen hoch geschätzten Lehrmeister, der spätere Nationalspieler und mittlerweile tausende von Trainern ausgebildet hat, der würde seine Mannschaft an der Taktiktafel niemals von unten nach oben spielen lassen. Dominanz und Spielkontrolle zu signalisieren, laufe nun einmal andersherum, sagt er – also von oben nach unten. Das kann man gelten lassen. Allerdings sieht der Spieler, der auf die Tafel schaut, in diesem Fall den rechten Verteidiger links oben. Nicht jeder Fußballer kann das umrechnen und besonders wer meint, Kinder mit Taktiktafeln voranbringen zu können, sollte darüber nachdenken, wie er damit umgeht.

Doch nun zur Eintracht und zum Spiel in Hannover, in dem „Höhe“ und „Tiefe“ in den entscheidenden Momenten eine wichtige Rolle spielten. Die „Höhe“, auf der die Eintracht vor dem 1:0 presste zum Beispiel (siehe linke Grafik). Bis an den gegnerischen Strafraum marschierte Außenverteidiger Timothy Chandler beim weiten Schlag von David Abraham und alle Frankfurter schoben mit nach vorne – also nach „oben“ oder eben in die „Höhe“. Und so war immer ein Spieler nah dran am Ball, Hannover konnte sich nicht befreien und schließlich eroberten die Frankfurter die Kugel. Weil das alles relativ nah am Tor des Gegners geschah, brauchte es auch nicht lange, um nach dem Ballgewinn zum Abschluss zu kommen. Wolfs perfektes Zuspiel verwertete Haller gekonnt.

Dass Wolf bei seiner Vorlage zum 1:0 in die Tiefe spielte, obwohl er doch eigentlich (zumindest mit Blick auf die Taktiktafel) nach oben passte... nein, das hat nichts miteinander zu tun. Wie „tief“ ein Raum ist, ist von der Ansicht unabhängig. Im Gegensatz zum „tief stehen“ übrigens (siehe rechte Grafik). Unmittelbar nach dem 1:0 ließ sich die Eintracht mal für einen kurzen Moment etwas weiter zurück fallen, griff Hannover nicht mehr ganz so früh an wie zuvor. Was wohl eher ein Reflex war als eine Verabredung, denn in der Folge bemühte sich das Team von Trainer Niko Kovac wieder so oft es ging, den Gegner weit in dessen Hälfte zu stellen. Und dieser ungeheure Aufwand lohnte sich, die Frankfurter waren das spielbestimmende Team. Dank der Fünferkette hatten sie nämlich meist auch die Problemzonen hinter den Außenstürmern im Griff und es machte den Eindruck, dass die Mannschaft mittlerweile auch ein Gefühl der Sicherheit hat, wenn sie so früh attackiert.

Ganz am Ende, als beide Mannschaften nach einem intensiven Spiel immer noch versuchten, den Siegtreffer anzubringen, wagte sich die Eintracht noch einmal ganz nach vorne. Rund 60 Meter lagen zwischen Lukas Hradecky und Sébastien Haller, bei dem der lange Schlag des Torhüters ankam. Dann kam zwar zusammen, dass Hannover ein paar kleine Fehler machte und Ante Rebic den Ball perfekt traf, es waren aber auch der Mut und die Energie von Haller, noch einmal ganz nach vorne zu marschieren, die es für diesen Treffer brauchte. Der Franzose zeigte sich quasi noch einmal ganz „hoch“ in der „Tiefe“. Wahnsinn oder?

Roland Stipp

ist seit bald 20 Jahren Mitarbeiter in unserer Sportredaktion. Er steht außerdem als Trainer mit DFB-

Lizenz selbst Woche für Woche an der Seitenlinie. Und schaut für uns genau hin, wenn die Eintracht spielt.