Eintracht Frankfurt: An der Taktiktafel: Videobeweis als Stimmungstöter

Fernsehbilder beweisen oft gar nichts, erst recht nicht in Zeitlupe. Wer die technischen Möglichkeit hat, kann sich das sehr schön am Beispiel Abseits selbst vor Augen führen. Man muss nur einmal versuchen, eine Szene genau dann zu stoppen, wenn der Ball gespielt wird. Wer das noch nie getan hat, wird erstaunt sein, wie viele Bilder während dieses angeblich doch so eindeutigen Moments ablaufen. Man könnte, während der Ball gerade noch am Fuß ist, immer noch einen Sekundenbruchteil weiterlaufen lassen und immer neue Hilfslinien ziehen und so bei knappen Situationen oft beides „beweisen“ – Abseits oder nicht Abseits. Ähnlich kompliziert ist das bei sogenannten „Kontaktvergehen“, sprich Fouls oder Tätlichkeiten. Eine Kamera, die hundert Meter entfernt auf der Tribüne steht, kann die Dynamik einfach nicht vermitteln, mit welcher der Kontakt stattfindet. Die Kamera am Spielfeldrand kann das besser, aber zweifelsfrei belegt auch sie nicht immer, was passiert ist.

Und so war es auch beim Spiel der Eintracht gegen Hertha BSC und der Szene, die zum Elfmeter für die Berliner führte. Vielleicht war da ein minimaler Kontakt zu erkennen, die Dynamik des Zweikampfes aber bleibt bei den Fernsehbildern außen vor. Trifft Hasebe Selke oder Selke Hasebe? Das ist unmöglich zu sagen. Klar ist: Wer Zeit hat, so abzuheben und die Beine theatralisch hoch zu werfen wie der Hertha-Stürmer, der will nachhelfen bei der Entscheidungsfindung des Schiedsrichters. Unsportlich ist das allemal.

Dass der Videobeweis wieder einmal keiner war und deshalb auch nicht dafür reichte, dass der Unparteiische seine Entscheidung zurücknahm, spricht eine klare Sprache: Bilder von Fernsehkameras bringen eben nicht immer Licht ins Dunkel, egal wie sehr einem das auch eingeredet werden soll.

Übrigens: Wenn ein Schiedsrichter eine Szene wie die, die zur Roten Karte für Hasebe führte, nicht ohne Videoassistent bewerten kann, dann hat er beim Fußball nichts zu suchen. Der Ellenbogenschlag des genervten Japaners ins Gesicht von seinem Berliner Gegenspieler Selke war einfach nicht zu übersehen. Auch dafür bedurfte es also keines zusätzlichen Eindrucks.

Und noch etwas zum Thema Abseits: Vor dem 2:0 waren sich viele sicher, dass sich Herthas Lekie knapp im Abseits bewegte. Fernsehbilder konnten das aber nicht belegen. Eine klare Fehlentscheidung lag auf keinen Fall vor und das bekam der Schiedsrichter offenbar auch über sein Headset mitgeteilt. Was aber vorlag, war ein klarer Abwehrfehler der Frankfurter Dreierkette – also auch von Hasebe (siehe Grafik). Und dann wurde ja noch über einen Fall diskutiert, in dem die Eintracht am vergangenen Mittwoch vermeintlich davon profitierte, dass der Videoassistent gar nicht eingreifen durfte. Die Frage war ja, ob Schalkes Franco Si Santo im Pokal-Halbfinale den nicht gegebenen Ausgleichstreffer nach einem Handspiel erzielt hatte.

Die Fernsehbilder wurden nachher als vermeintlicher Beweis für die These angeführt, dass nur die Brust im Spiel war. Aber auch das ist aufgrund der Entfernung der Kamera mehr Annahme denn Fakt. Niemand weiß genau, ob der Ball Millimeter vor Di Santos Oberarm herunterfiel oder doch leicht daran entlang rollte. Eindeutig ist aber, dass der Schiedsrichter richtig gut stand und auch sofort abpfiff – noch ehe der Ball im Tor war – und deswegen durfte der Videoassistent auch gar nicht eingreifen. Was ein Glück.

Im Spiel der Eintracht gegen Hertha BSC bewies der Videobeweis allenfalls zwei Dinge: Erstens, dass ständige Ansagen über den Kopfhörer Schiedsrichter nicht besser und auch nicht sicherer machen. Und zweitens, dass dauernde Unterbrechungen und Torjubel mit 45 Sekunden Verspätung dem Fußball alles andere als gut tun.