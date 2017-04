Langsam aufgetaut: Andersson Ordóñez ist gute Verstärkung für die Eintracht

Der breiten Öffentlichkeit war er nicht bekannt. Höchstens ein paar Insidern, darunter auch dem Frankfurter Chefscout und Kaderplaner Ben Manga. Als die Frankfurter Eintracht im Winter den 23 Jahre alten Andersson Rafael Ordóñez Valdez als Neuzugang präsentierte, war das ein völlig neuer Name im Fußballgeschäft. Das ist durchaus ungewöhnlich, bleibt doch normalerweise in Zeiten der Globalisierung, des Internets und der Runduminformation über Fußballspieler aus der ganzen Welt, eigentlich nichts geheim. Manga aber hat Andersson gefunden, in Guayaquil beim SC Barcelona. „Ich sehe mehr als andere“, hat Manga mal ganz unbescheiden über sich gesagt. In diesem Fall hat er mehr gesehen. Oder schneller gehandelt. Oder beides.

Für gut eine Million Euro haben die Frankfurter Ordóñez aus Ecuador an den Main geholt, das ist für Frankfurter Verhältnisse für einen „unbekannten“ Spieler ziemlich viel. Sportvorstand Fredi Bobic hat da volles Vertrauen in seinen Freund und Partner Manga gesetzt. Wie genau der nun wirklich hingeschaut hat und ob ein Spieler aus Ecuador tatsächlich mit der Bundesliga kompatibel sein kann, wird erst die langfristige Zukunft zeigen.

Doch seit ein paar Tagen gibt es Fingerzeige, dass Manga tatsächlich einen guten Spieler entdeckt haben könnte. In Köln hat Ordóñez ein paar Minuten gespielt, aus der ordentlichen Leistung war noch nicht so wirklich viel abzuleiten. Gegen Bremen aber durfte er sogar von Anfang an ran, nachdem Jesús Vallejo wegen Wadenproblemen passen musste. Ordóñez hat eine gute Stunde gespielt und überzeugt. Dann musste er, von Wadenkrämpfen geplagt, ausgewechselt werde. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Trainer Niko Kovac, „da haben wir einen Guten geholt.“

Eine völlig andere Kultur

Kovac weiß mehr, er hat Ordóñez ja schon seit ein paar Wochen beim Training beobachten können. Auch da hat der Ecuadorianer, der bislang nur in der Juniorenauswahl seines Landes gespielt hat, offenbar gute Leistungen gezeigt. So gute, dass er zuletzt zweimal Michael Hector vorgezogen wurde. Die Integration des 1,84 Meter großen Verteidigers ist nicht so reibungslos verlaufen wie bei den vielen anderen ausländischen Spielern, die vorigen Sommer gekommen waren. Dafür gibt es zwei Gründe.

Es hat sich herausgestellt, dass Ordóñez „sehr introvertiert“ ist, so sein Trainer, und sich entsprechend schwer tat, sich an die Lebensverhältnisse in einer für ihn völlig anderen Kultur zu gewöhnen. Alleine das Wetter im deutschen Winter hat ihn vor große Herausforderungen gestellt. Gegen Bremen am Freitagabend hat er bei 14 Grad mit Handschuhen gespielt. „So langsam taut er auf“, sagt Kovac mit einem Augenzwinkern, „er lernt auch fleißig deutsch.“ Schwer macht es ihm auch, dass seine Frau mit dem gemeinsamen Baby noch in Ecuador lebt und erst im Sommer nach Frankfurt kommt.

Viele Wochen in der Reha

Auch sportlich hat die Integration etwas länger gedauert als erhofft. Denn gleich nach zwei, drei Tagen im Trainingslager hatte sich Ordóñez eine komplizierte Knieverletzung zugezogen. Diese wurde zwar nicht im Detail kommuniziert, doch soll es sich um einen Außenbandriss gehandelt haben. Viele Wochen hat er in der Reha verbracht, und zwischenzeitlich hatte man sich bei der Eintracht auf die Formulierung verständigt, dass Ordóñez eigentlich erst so richtig für die neue Saison eingeplant werden könne. Doch zum Glück für Kovac und vor allem auch für den Spieler ist es nun doch schneller gegangen.

Hilfreich ist, dass viele Spieler der Eintracht sich in spanisch mit dem neuesten Neuen verständigen können. Auf dem Platz sah es jedenfalls so aus, als seien die Eingewöhnungsprobleme überwunden. Gegen Bremen gewann er in der ersten Halbzeit gefühlt alle Zweikämpfe, am Ende wies die Statistik 75 Prozent gewonnene direkte Duell auf. Darauf lässt sich aufbauen.