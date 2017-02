Eintracht Frankfurt: Ante Rebic: Der Mann für besondere Momente

Gegen Darmstadt reißt Rebic Löcher in den Beton und trifft auch noch selbst. „Das passiert, wenn er abruft, was er kann“, lobt Kovac.

Für sein erstes ganz persönliches Erfolgserlebnis in Frankfurter Farben hatte Ante Rebic eine einfache Erklärung. „I was just at the right place“, berichtete er auf Englisch. Dass der Mann für die besonderen Momente einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, sollte das ungleiche Hessenduell gegen Darmstadt 98 endgültig zugunsten der Eintracht entscheiden. Es war aber nicht das einzige, was von seinem Auftritt hängenblieb, dem bislang besten, seit er im Sommer in Frankfurt angeheuert hat. „Ich möchte niemanden hervorheben“, hob Trainer Niko Kovac an, ehe er dann doch ein Sonderlob verteilte, wenn auch eher karger Art: „Aber Rebic war gut.“

Ein wenig wirkte es da, als habe sich der Fußballlehrer in der Eloge auf Rebic selbst gerade noch eingebremst. Lieber nicht zu viel loben. Nach einem guten Herbst-Spiel gegen die Hertha schließlich schluderte der 23-Jährige prompt im Training, worauf Kovac ihn in Freiburg aus dem Kader strich. Beim 2:2 gegen die Bayern trumpfte Rebic wieder auf, vergaß über aller Angriffslust allerdings auch seine Abwehraufgaben. „Es hat schon etwas Zeit gebraucht. Aber er versteht langsam, was wir wollen“, sagte Kovac, nachdem sein speziellerer Schützling gezeigt hatte, warum der ehemalige Trainer aus der kroatischen Nationalelf ihn auch in Frankfurt haben wollte. „Als Ante zu uns kam, haben viele gelächelt und gefragt: Wie kann er uns helfen?“, erinnerte Kovac. Rebic galt als großes Talent, aber auch als einer, der damit nicht besonders sorgsam umging. Zwei Jahre zuvor war er beim damaligen Zweitligisten RB Leipzig durchgefallen, auch beim AC Florenz kam er nicht recht zum Zug – weshalb ihn die Italiener im Sommer verliehen, zu Kovacs Freude nach Frankfurt.

„Ich kenne Ante aus der U21, ich kenne ihn aus der A-Nationalmannschaft, und ich weiß, was er kann“, betonte der Trainer: „Wenn Ante abruft, was er kann, passiert das, was heute zu sehen war.“ Wobei: „Das war noch nicht alles, das war erst in der Mitte der Fahnenstange.“ Dass Rebic Tempo und Technik mitbringt, Wucht und Willen, war schon an den ersten Trainingstagen zu erkennen. Dann ließ er sich aber wieder hängen, Krankheiten und Verletzungen machten es nicht leichter. Das Pfeiffer’sche Drüsenfieber hatte er am Anfang der Saison zwar rasch verwunden, dann bremste ihn indes ein Bänderriss im Knöchel aus. Seit zwei Monaten sei er aber „in guter Verfassung“, sagt er – ein Grund für die steigende Formkurve. „Man hat das schon im Trainingslager in Abu Dhabi gesehen, er hat eine sensationelle Vorbereitung gemacht“, meinte Kovac.

Mit einer Prise Verrücktheit riss Rebic nun immer wieder Löcher in den Lilien-Beton, war erst noch nicht genau genug, wurde aber zielstrebiger, drehte auf und belohnte sich selbst: Alex Meiers Hereingabe grätschte er zum 2:0 über die Linie, das Spiel war gelaufen. Wenn er so weitermacht, kann der Hochbegabte seine Karriere endlich richtig in Schwung bringen. Über den Sommer hinaus in Frankfurt? Für 3,5 Millionen Euro kann die Eintracht ihre Leihgabe kaufen. Erst einmal aber war Rebic nur „glücklich, dass wir gewonnen haben, und dass ich das Tor geschossen habe. Auch wenn das nicht so wichtig ist.“ War ja auch ganz einfach – wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.