Eintracht Frankfurt: Auch das Tor ist keine Freude mehr

Über sein eigenes Erfolgserlebnis konnte sich Branimir Hrgota am Ende natürlich nicht mehr freuen. „Das geht nicht, wenn man die drei Punkte verloren hat“, sagte er und wollte auch gar nicht darüber reden, dass er selbst bei seiner Rückkehr auf den Rasen nach drei Wochen auf der Bank eigentlich einen ganz guten Job gemacht hatte. „Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen“, betonte der schwedische Stürmer der Frankfurter Eintracht, „und wenn wir verlieren, dann reicht es nicht.“

Das war beim 1:2 (1:1) am Sonntag gegen den SC Freiburg so, und das war es nun insgesamt schon vier Bundesliga-Spiele hintereinander – wobei jedes Spiel seine eigene Geschichte hatte und jedes für sich anders hätte verlaufen können. Selbst das 0:3 in Leverkusen am Anfang dieses ersten Durchhängers einer bis dahin so erfolgreichen Saison. Wie der Besuch der Frankfurter Fast-Absteiger unterm Bayer-Kreuz wohl gelaufen wäre, hätte der an diesem Tag schwache Hrgota die Chance zur Führung genutzt? Die Niederlagen gegen Ingolstadt (0:2) und in Berlin (0:2) erlebte der 24-Jährige danach ebenso komplett auf der Bank wie das mühsame 1:0 im Pokal-Viertelfinale gegen Zweitligist Arminia Bielefeld. Jetzt durfte er wieder ran, sorgte für den ersten Frankfurter Treffer nach drei torlosen Liga-Partien – und war schließlich doch nicht glücklich.

„Es ist eine sehr bittere Niederlage. Wir haben gekämpft und alles versucht, aber es hat nicht geklappt“, haderte Hrgota. Bei seinem Tor hatte der Eintracht noch eine Prise Zufall geholfen, später nicht mehr. Einen aus der Not von ganz hinten nach ganz vorne gedroschenen Ball von Michael Hector behauptete Ante Rebic irgendwie gegen Marc-Oliver Kempf, den früheren Frankfurter in Freiburger Farben, mit einem robusten Rempler, vielleicht auch etwas grenzwertig. Schiedsrichter Günter Perl, der bald darauf Rebics vermeintliches Tor zum 2:1 aberkennen sollte, pfiff nicht – und Hrgota traf überlegt und mit Übersicht, wie es seine Stärke ist, zum Führungstor nach elf Minuten. Es war im 17. Punktspiel für die Eintracht das vierte Tor des vor der Saison ablösefrei aus Mönchengladbach gekommenen Angreifers.

Seine Aufstellung rechtfertigte so oder so, überzeugte auch sonst, indem er gerade am Anfang sehr beweglich und gut anspielbar war, immer wieder in die Tiefe ging. In der zweiten Halbzeit ließ Hrgota wie die ganze Eintracht zwischendrin ein wenig nach, ohnehin neigt er bisweilen etwas zum Abtauchen, insgesamt aber war seine Leistung voll und ganz in Ordnung. „In der ersten Halbzeit waren wir gut“, urteilte er und mutmaßte: „Ich weiß nicht, was da los war nach dem nicht gegebenen Tor von Rebic. Das ist schade, denn wenn wir das 2:1 machen, dann hätten wir vermutlich gewonnen.“ Dass stattdessen Freiburg später 2:1 führte und das nicht regulär, habe seine Mannschaft etwas aus der Spur gebracht. „Das war Abseits. Ein Schiedsrichter darf Fehler machen, aber es ist schade“, fand er. „Schade“ war für ihn dann in fast letzter Minute auch, „dass Alex das Tor nicht macht.“

In der Nachspielzeit hatte der verschnupfte Alexander Meier noch die Chance zum Ausgleich. SC-Schlussmann Alexander Schwolow aber parierte „überragend“, wie sein glücklicher Freiburger Trainer Christian Streich fand. „Ich habe versucht, in die lange Ecke zu schießen, und der Torwart bekommt ihn gegen den Fuß“, beschrieb Meier die Szene. Warum der Kapitän erst nach 80 Minuten zum Einsatz kam, erklärte er selbst: „Ich habe mich gestern schon nicht so gut gefühlt und heute morgen richtig krank. Es war dann abgesprochen, dass ich maximal 20 Minuten spiele“, sagte Meier am Sonntag nach dem Abpfiff.

„Wir haben uns deshalb für Brane entschieden. Er hat es auch gut gemacht und das Tor erzielt“, verteilte Trainer Niko Kovac ein Lob an Branimir Hrgota, dem er unter der Woche schon eine Startelf-Chance in Aussicht gestellt hatte. Hrgota nutzte sie, um sich für weitere Einsätze zu empfehlen – und letzten Endes war doch keinem Frankfurter wirklich geholfen. „Wir sind immer noch Sechster“, ordnete Meier etwaige Klagen auf ein hohes Niveau ein. „Aber wir haben jetzt natürlich eine schwierige Phase, und da müssen wir gemeinsam durch.“