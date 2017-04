Eintracht Frankfurt: Auf der Zielgeraden: Gegen Augsburg den Abstiegskampf endlich abhaken

Große Worte sind in den vergangenen Tagen von Trainer Niko Kovac bemüht worden. Von einem „Endspiel“ in der Fußball-Bundesliga war die Rede, vom „Matchball“ im Kampf um die ersehnten und immer noch nicht gesammelten 40 Punkte.

Am heutigen Samstag (15.30 Uhr) kann die Mannschaft von Eintracht Frankfurt Taten folgen lassen. Der FC Augsburg kommt, aktuell auf dem Relegationsplatz 16, aber nur sechs Punkte von der nach zehn Spielen ohne Sieg auf Platz zehn abgerutschten Eintracht entfernt. „Es geht auf die Zielgerade, oben und unten geht es um die Wurst“, sagt Kovac. Anders ausgedrückt: Mit einem Erfolg könnten die Frankfurter den Abstiegskampf endlich für beendet erklären und sogar noch auf einen Europa-League-Startplatz schielen. Bei einer Niederlage dürfte angesichts des schweren Restprogramms aber das große Zittern beginnen.

Schließlich muss die Eintracht danach zu den Himmelstürmern von 1899 Hoffenheim. Anschließend stehen das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg sowie das Rhein-Main-Duell bei Mainz 05 an, bevor zum Saisonfinale der Tabellenzweite RB Leipzig, neben Hoffenheim der zweite große Überflieger der Saison, in der Frankfurter Arena erwartet wird. „Das Spiel gegen Augsburg ist eminent wichtig“, sagt Kovac: „Wir haben zwar einige Matchbälle, aber wir möchten den ersten nutzen und einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen. Ansonsten schieben die anderen von hinten nach. Das geht schnell“, warnt der Trainer.

Deshalb will er keine Gedanken an das Halbfinale im DFB-Pokal am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach oder den nächsten Liga-Gegner Hoffenheim verschwenden. „Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel gegen Augsburg gewinnen.“ Was bleibt, sind die Tatsachen: Nach der starken Hinrunde mit 29 Punkten und 22 Toren ist die Bilanz der zweiten Halbserie mit neun Zählern und nur sieben Toren erschreckend schlecht. „Wir erleben das absolute Gegenteil der Hinrunde“, sagt Kovac: „Es hat sich alles um 180 Grad gedreht. Aber man muss positiv bleiben. Es wird nach Punkten abgerechnet und wir sind in der Bringschuld.“

Allerdings muss der Trainer mit immer größeren Personalproblemen kämpfen. Nach Abwehrchef Makoto Hasebe wird wohl auch Verteidiger Jesus Vallejo bis zum Ende der Spielzeit ausfallen.

Vallejo soll in Frankfurt genau untersucht werden Als am Mittwoch die Nachricht von der Verletzung Jesus Vallejos durchsickerte, herrschte bei der Eintracht zunächst Bestürzung vor. Der junge Spanier hatte sich am Vormittag im Training beim Kreisspiel clearing

Wieder fit sind die zuletzt angeschlagenen Branimir Hrgota und Omar Mascarell. Nach dem Ausfall von Vallejo muss Kovac wieder neu überlegen, wie er seine Abwehr formiert, die in der Rückrunde schon 18 Gegentore zuließ. Die Frage nach Dreier- oder Viererkette ist für ihn weniger wichtig als das Prinzipielle: „Aggressiv schon vorne verteidigen und den Gegner unter Druck setzen.“

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Ordonez, Oczipka – Mascarell, Gacinovic – Blum, Fabián, Rebic – Hrgota.