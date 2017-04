Eintracht Frankfurt: Aufholjagd gegen Bremen: Eintracht beweist Charakterstärke

Was ist es nun wert, das 2:2 der Frankfurter Eintracht gegen Bremen? Von einem „gefühlten Sieg für uns“, sprach Trainer Niko Kovac, wobei ihm natürlich ein tatsächlicher Sieg wichtiger gewesen wäre. „Ich möchte auch nicht über drei Punkte reden, sondern über zwei Tore“, ergänzte der Coach: „So wie die Mannschaft zurückgekommen ist, zeigt das ihren Charakter. Und das gilt für die ganze Saison.“

Kein Zweifel: Durch die Ergebniskrise der vergangenen Wochen in der Fußball-Bundesliga haben sich die Prioritäten verschoben. Tore verbessern bei der Eintracht mittlerweile fast mehr die Stimmung als Siege. Auch beim Publikum wurden die Treffer in der zweiten Halbzeit von Mijat Gacinovic und Marco Fabián per Foulelfmeter dankbar aufgenommen.

Info: Bätge bleibt bis 2019 Die Frankfurter Eintracht hat den Vertrag mit Leon Bätge per Option um zwei weitere Jahre verlängert. Der Kontrakt des 19 Jahre alten Torwarts hat nun eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2019. clearing

„Du hast neun Spiele nicht gewonnen und wirst mit Beifall verabschiedet“, merkte Axel Hellmann zufrieden an. Der Marketingvorstand fügte ein differenzierendes Lob der Mannschaft hinzu: „Am Ende sind eigentlich nur drei Punkte gut für die Moral. Aber wir brauchen eigentlich nicht mehr Moral.“

Und dennoch: „Ich habe nicht gedacht, dass wir zurückkommen“, ließ Hellmann ehrlicherweise auch herausrutschen. Viele der 51 000 Zuschauer, die die Frankfurter Profis zur Halbzeit beim Stand von 0:2 mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet hatten, schienen die Hoffnung auf noch etwas Zählbares ebenfalls schon abgehakt zu haben. Die Stimmung war am Kippen, obwohl die Eintracht einmal mehr gut gespielt und sich auch wieder einige Tormöglichkeiten erarbeitet hatte.

„Mit Tröten rumgelaufen“

Und auch in der Kabine herrschte gedämpfte Laune. „Wir sind mit Tröten rumgelaufen und haben uns gefreut“, antwortete Kovac sarkastisch auf die Frage nach der Atmosphäre unter den Spielern in der Halbzeit.

Dem 45-jährigen Coach gelang es aber, die richtigen Worte zu finden: „Ich habe die Sache ruhig analysiert, denn der Mannschaft konnte man keinen Vorwurf machen“, berichtete der Trainer: „Es gab im Fußball schon viele komische Spiele und Wunder. Man muss aber auch daran glauben, sonst klappt es nicht. Wir haben dann alles oder nichts gespielt.“ Mit dem Angreifer Danny Blum, den er für Verteidiger Marco Russ einwechselte, und der Umstellung auf Viererkette.

Der „Torfluch“ der letzten beiden Monate ist also besiegt. Mit jetzt 38 Punkten ist die Eintracht beruhigend weit weg von der Abstiegszone. Aber die von Axel Hellmann immer noch im Blick behaltenen Europa-League-Startplätze kann die Eintracht nur durch „Dreier“ erreichen. Und ausgerechnet jetzt müssen die Frankfurter am kommenden Samstag nach Dortmund.

„Wir werden es den Dortmundern so schwer wie möglich machen“, kündigte Danny Blum an. Das ist ambitioniert. Aber auch Kovac gibt sich vorsichtig optimistisch: „Ich weiß nicht, ob der Knoten geplatzt ist. Zumindest ist er gelockert“, sagte der Trainer nach dem 2:2 gegen Bremen: „Ich hoffe, dass es für die letzten sechs Spiele eine Initialzündung ist.“

Eine Initialzündung hatte es schon gegen Werder gegeben. Schließlich beendete Marco Fabián mit dem Treffer zum 2:2 seinen persönlichen und den Elfmeter-Fluch der kompletten Eintracht. Um ein Haar wäre es aber gar nicht dazu gekommen. Denn wäre es nach Timothy Chandler gegangen, hätte Omar Mascarell – der zweite auserkorene und potenzielle Schütze – den Strafstoß getreten.

Fabiáns zweite Chance

„Timmy kam zu mir und sagte: Er möchte gerne, dass Omar schießt“, erzählte Kovac von der Begebenheit am Spielfeldrand. „Da meinte ich zu ihm: Dann geh doch hin und sag ihm das. Mich hört eh keiner von hier.“ Generell solle der schießen, der sich sicher fühlt. Fabián schnappte sich den Ball und verwandelte. „Ich war sicher, dass ich treffe“, ließ der Mexikaner später übersetzen: „Im Fußball bekommst Du immer eine zweite Chance.“

Gleich seine erste Chance in der Eintracht-Startelf nutzte Andersson Ordonez. „Ich glaube, da haben wir einen ganz Guten verpflichtet“, freute sich Niko Kovac: „Einen bissigen. Einen, der seinen Mann steht.“ Das demonstrierte der in der Winterpause verpflichtete Innenverteidiger aus Ecuador mit wuchtigen Tacklings und vielen bei Mitspielern angekommenen Pässen. Allerdings nur bis zur 68. Minute.

„Wenn man so wie er lange verletzt war, dann hat man Trainingsrückstand“, erläuterte Kovac die Langzeitauswirkungen der Außenbandverletzung, die der Abwehrspieler monatelang mit sich rumschleppte. „Und dann passiert es schon mal, dass man nach 60, 70 Minuten Krämpfe bekommt. Deswegen mussten wir wechseln.“ Auch das steckte die Eintracht weg. „Weil wir Willen gezeigt haben“, freute sich der Trainer.