Eintracht Gegner 1. FC Heidenheim im Check: Aufregung auf der Schwäbischen Alb

Das ist los beim Gegner: Aufregung. Oder zumindest das, was man in der beschaulichen Schwäbischen Alb darunter versteht. Denn nicht nur steckt der 1. FC Heidenheim seit Saisonbeginn mitten im Abstiegskampf der Zweiten Liga, man hat außerdem noch ein kleines Scharmützel mit der eigenen Fanszene auszutragen, nachdem diese unerlaubte Banner aufgehängt und ein bisschen Pyro abgefackelt haben. Und als wäre das nicht schon genug, gab es kurzzeitig sogar Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Kapitän Marc Schnatterer, als der „Kicker“ mit der Schlagzeile „Wechselgedanken?“ aufmachte. Zum besseren Verständnis: Schnatterer ist dem 1. FC Heidenheim schon so lange treu, dass er nicht mehr mit einer Kapitänsbinde spielt, sondern mit einem Ehering in Kapitänsbinden-Optik. Gut also, dass Schnatterer im gleichen Artikel direkt wissen ließ, dass er mit Heidenheim noch viel vorhabe. Die Flitterwochen zum Beispiel.

Bild-Zoom Foto: K. Niebler Stephan Reich ist Buchautor, Redakteur beim Fußballmagazin "11 Freunde" und Eintracht-Fan von Kindesbeinen an. Vor jedem Eintracht-Spiel nimmt er den Gegner auf besondere Weise unter die Lupe.

Der Star des Teams: Marcel Titsch-Rivero. In einem Team, das in erster Linie aus relativ unscheinbaren Zweitliga-Profis besteht, ist Marcel Titsch-Rivero so etwas wie der Star. Und zwar nicht, weil er Woche für Woche überragt und sich Real Madrid bereits die Finger nach ihm leckt, sondern weil er es trotz seines jungen Alters bereits souverän in die Geschichtsbücher der Bundesliga geschafft hat. Und ja, wenn Ihnen als eintrachtaffiner Leser jetzt spontan ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen ist, dann war das ihr Unterbewusstsein, das sich gemeldet hat. Es war nämlich Titsch-Rivero, damals noch im Eintracht-Trikot, der im Abstiegsfinale 2011 in Dortmund sage und schreibe 43 Sekunden, nachdem er den Platz betreten hatte, für eine Notbremse die Rote Karte sah. Das Ende der Geschichte: Die Eintracht stieg ab, Titsch-Rivero ging bald darauf nach Heidenheim. Strafe muss schließlich sein.

Die Formkurve: Aufsteigend. Noch vor wenigen Wochen darbte Heidenheim mit nur acht Punkten auf dem Relegationsrang der Zweiten Liga vor sich hin, dann schaffte der Club einen beachtlichen Turnaround, gewann unter anderem gegen die Aufstiegsaspiranten Nürnberg und Union Berlin und ist gerade dabei, sich aus dem Abstiegssumpf herauszukämpfen.

Angeberwissen über den Club: Der 1. FC Heidenheim spielt zwar seit nun drei Jahren in der Zweiten Liga und konnte auch schon auf einem beachtlichen achten Platz 2016 abschließen, was den größten Erfolg der Club-Geschichte darstellt. Insgesamt aber ist Heidenheim eher für andere Sportarten bekannt. So hat die Stadt Heidenheim eine ausgeprägte und stolze Fechtsport-Tradition. Athleten aus der beschaulichen schwäbischen Stadt haben insgesamt bislang eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, acht Weltmeistertitel, sieben Europameisterschaften und sage und schreibe 146 deutsche Meisterschaften errungen. Davon kann sich sogar der FC Bayern München eine Scheibe abschneiden. Deutlich erfolgreicher als die Fußballer sind übrigens auch die Baseballer. Die Heidenheim Heideköpfe wurden 2009 und 2015 Deutscher Baseballmeister. Glückwunsch.

Warum die Eintracht gewinnt: Marcel Titsch-Rivero will unbedingt auch ins DFB-Pokal-Geschichtsbuch, weswegen er zwei Sekunden nach Anpfiff zur beidbeinig eingesprungenen Blutgrätsche ansetzt und mit Rot vom Platz fliegt. Richtige Pokal-Atmosphäre will auch nicht aufkommen, da die Heidenheimer Fanszene mit den Frankfurter Fans zusammensitzt, um Nachhilfe in Sachen Pyrotechnik zu bekommen. Als den Spielern der Eintracht dann schließlich auffällt, dass sie ein Auswärtsspiel haben, und sie diese ja sowieso nicht mehr verlieren, beginnt ein wahrer Sturmlauf: 5:0 für die Frankfurter Eintracht.