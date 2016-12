Eintracht Frankfurt: Aufsichtratschef Steubing: «Mannschaft ist austrainierter»

Bilderstrecke Russ, Köhler und Co.: Diese Fußballstars besiegten den Krebs

«Die Mannschaft spielt 30, 40 Prozent besser als vorher, weil sie austrainierter ist, weil sie taktisch klar aufgestellt ist, und weil jeder das Optimale bringt, was er bringen kann», sagte der 67 Jahre alte Börsenmakler in einem «Bild»-Interview.Kovac steht nach dem 16. Spieltag mit der Eintracht überraschend auf dem vierten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Der 45 Jahre alte Deutsch-Kroate hatte im März Veh als Chefcoach beim Abstiegskandidaten abgelöst und erfolgreich durch die Relegation gegen den 1. FC Nürnberg geführt. Auf die Frage, ob die Eintracht unter Kovac so bissig spiele wie dieser einst als Profi sagte Steubing: «Das kann man schon so sehen, vor allem in Eins-gegen-Eins-Situationen. Ich glaube auch, es liegt daran, welche Typen wir neu dazu geholt haben. Sie haben eine andere Mentalität als die, die wir hatten. Das sind Beißer, die gehen hart ran.»