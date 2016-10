Eintracht Frankfurt: Ausgeschlossene Frankfurt-Fans wollen demonstrieren

Fans von Eintracht Frankfurt wollen am Samstag vor dem Stadion gegen ihren Ausschluss vom Bundesliga-Spiel gegen den deutschen Fußball-Meister Bayern München protestieren.

Fans von Eintracht Frankfurt wollen am Samstag vor dem Stadion gegen ihren Ausschluss vom Bundesliga-Spiel gegen den deutschen Fußball-Meister Bayern München protestieren. Das geht aus einem Aufruf der „Ultras Frankfurt” hervor, über den die „Bild”-Zeitung und der „Kicker” am Donnerstag berichteten. Danach wollen sich die Anhänger zunächst in der Frankfurter Innenstadt treffen und danach gemeinsam zur Commerzbank-Arena fahren.

„Wir sehen das mit gemischten Gefühlen”, sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann der „Bild”. „Jede Provokation, die von dieser Gruppe ausgeht, ist für Eintracht Frankfurt nicht gut.”

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte den Verein nach den Fan-Ausschreitungen während des DFB-Pokalspiels beim 1. FC Magdeburg dazu verurteilt, den Fanblock bei den nächsten Heimspielen gegen Bayern München (Bundesliga) und den FC Ingolstadt (DFB-Pokal) zu schließen. Die Eintracht-Ultras wollen nun gegen diese Form der „Kollektivstrafe” protestieren.

